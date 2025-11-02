このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logoサガン鳥栖
team-logo徳島ヴォルティス
【11月2日】サガン鳥栖vs徳島ヴォルティスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第35節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第35節、サガン鳥栖対徳島ヴォルティスのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月2日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第35節で、サガン鳥栖と徳島ヴォルティスが対戦する。

本記事では、サガン鳥栖vs徳島ヴォルティスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

サガン鳥栖vs徳島ヴォルティス｜試合日程・キックオフ時間

サガン鳥栖vs徳島ヴォルティスは、11月2日(日)にサガン鳥栖のホーム、駅前不動産スタジアム で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第35節
  • 日時：2025年11月2日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：サガン鳥栖 vs 徳島ヴォルティス
  • 会場：駅前不動産スタジアム

サガン鳥栖vs徳島ヴォルティス｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第35節のサガン鳥栖vs徳島ヴォルティスは、地上波では『サガテレビ』が中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

サガン鳥栖vs徳島ヴォルティスのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

サガン鳥栖vs徳島ヴォルティス チーム情報

サガン鳥栖 vs 徳島ヴォルティス スタメン

サガン鳥栖Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-1-4-2

Home team crestTOV
12
泉森涼太
13
井上太聖
32
小川大空
37
森下怜哉
7
新井晴樹
16
西澤健太
5
長澤シヴァタファリ
2
松本凪生
11
西川潤
33
西矢健人
34
山田寛人
1
田中隼人
22
柳澤亘
5
青木駿人
3
山田奈央
7
児玉駿斗
28
鹿沼直生
42
高木友也
18
エウシーニョ
55
重廣卓也
9
トニー・アンデルソン
99
ルーカス・バルセロス

3-1-4-2

TOVAway team crest

SAT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 小菊昭雄

TOV
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 増田功作

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SAT
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

TOV
-直近成績

ゴールを許す
9/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SAT

直近の 5 試合

TOV

4

勝利

0

引分け

1

Win

7

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

順位表

0