このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logoサガン鳥栖
team-logoジュビロ磐田
【鳥栖vs磐田を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
Yuta Tokuma

【11月29日】サガン鳥栖vsジュビロ磐田の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第38節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第38節、サガン鳥栖対ジュビロ磐田のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、サガン鳥栖とジュビロ磐田が対戦する。

【J2第38節】鳥栖vs磐田をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録録

本記事では、サガン鳥栖vsジュビロ磐田の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

サガン鳥栖vsジュビロ磐田｜試合日程・キックオフ時間

サガン鳥栖vsジュビロ磐田は、11月29日(土)に鳥栖のホーム、駅前不動産スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節
  • 日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：サガン鳥栖 vs ジュビロ磐田
  • 会場：駅前不動産スタジアム

【J2第38節】鳥栖vs磐田をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

サガン鳥栖vsジュビロ磐田｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節のサガン鳥栖vsジュビロ磐田は、地上波では『NHK佐賀』『NHK静岡』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J2第38節】鳥栖vs磐田をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

サガン鳥栖vsジュビロ磐田のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

サガン鳥栖vsジュビロ磐田 チーム情報

サガン鳥栖 vs ジュビロ磐田 スタメン

サガン鳥栖Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-1-4-2

Home team crestJUI
12
泉森涼太
13
井上太聖
32
小川大空
4
今津佑太
16
西澤健太
7
新井晴樹
5
長澤シヴァタファリ
77
ヴィキンタス・スリヴカ
2
松本凪生
27
櫻井辰徳
34
山田寛人
1
川島永嗣
52
ヤン・ファンデンベルフ
5
江﨑巧朗
36
リカルド・グラッサ
4
松原后
71
倍井謙
25
中村駿
6
金子大毅
7
上原力也
9
渡邉りょう
39
角昂志郎

3-1-4-2

JUIAway team crest

SAT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 小菊昭雄

JUI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 安間貴義

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SAT
-直近成績

ゴールを許す
4/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

JUI
-直近成績

ゴールを許す
8/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

SAT

直近の 5 試合

JUI

3

勝利

0

引分け

2

勝利

8

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

順位表

0