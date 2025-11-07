このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【11月8日】東京ヴェルディvsアビスパ福岡の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第36節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第36節、東京ヴェルディ対アビスパ福岡のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月8日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、東京ヴェルディとアビスパ福岡が対戦する。

本記事では、東京ヴェルディvsアビスパ福岡の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

東京ヴェルディvsアビスパ福岡｜試合日程・キックオフ時間

東京ヴェルディvsアビスパ福岡は、11月8日(土)に東京Vのホーム、味の素スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月8日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：東京ヴェルディ vs アビスパ福岡
  • 会場：味の素スタジアム

東京ヴェルディvsアビスパ福岡｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節の東京ヴェルディvsアビスパ福岡は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

東京ヴェルディvsアビスパ福岡のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

東京ヴェルディvsアビスパ福岡 チーム情報

東京ヴェルディ vs アビスパ福岡 スタメン

東京ヴェルディHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestAVF
1
マテウス・ヴィドット
6
宮原和也
4
林直樹
3
谷口栄斗
2
深澤大輝
26
Y. Uchida
19
Y. Matsuhashi
16
平川怜
7
森田晃木
40
Y. Arai
9
染野唯月
24
小畑裕馬
3
奈良竜樹
40
池田樹雷人
20
安藤智哉
29
前嶋洋太
14
名古新太郎
11
見木友哉
22
藤本一輝
6
重見柾斗
88
松岡大起
27
碓井聖生

3-4-2-1

AVFAway team crest

TVE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 城福浩

AVF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 金明輝

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

TVE
-直近成績

ゴールを許す
2/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

AVF
-直近成績

ゴールを許す
3/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

TVE

直近の 5 試合

AVF

2

勝利

3

引分け

0

勝利

5

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

