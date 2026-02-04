明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する東京ヴェルディ の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

東京ヴェルディ ｜最新試合予定・放送局

東京ヴェルディ ｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos 背番号 選手名 備考 GK 1 マテウス GK 21 長沢 祐弥 GK 31 馬渡 洋樹 GK 41 中村 圭佑 DF 4 林 尚輝 DF 5 井上 竜太 DF 6 宮原 和也 DF 15 鈴木 海音 DF 22 内田 陽介 DF 23 深澤 大輝 DF 29 佐古 真礼 DF 35 田邉 秀斗 川崎F／新加入 DF 36 松田 陸 DF 55 吉田 泰授 MF 7 松橋 優安 MF 8 齋藤 功佑 MF 10 森田 晃樹 MF 14 福田 湧矢 MF 16 平川 怜 MF 17 稲見 哲行 MF 28 山本 丈偉 MF 30 川村 楽人 MF 40 新井 悠太 MF 42 今井 健人 東京Vユース／トップ昇格 FW 9 染野 唯月 FW 11 山見 大登 FW 13 山田 剛綺 FW 25 熊取谷 一星 FW 27 白井 亮丞 FW 45 寺沼 星文 FW 51 大藤 颯太 流通経済大学附属柏高等学校／新加入 FW 71 平尾 勇人

東京ヴェルディ 戦のおすすめ視聴方法

東京ヴェルディ が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

