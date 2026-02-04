明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場する東京ヴェルディ の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
東京ヴェルディ ｜最新試合予定・放送局
東京ヴェルディ ｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|マテウス
|GK
|21
|長沢 祐弥
|GK
|31
|馬渡 洋樹
|GK
|41
|中村 圭佑
|DF
|4
|林 尚輝
|DF
|5
|井上 竜太
|DF
|6
|宮原 和也
|DF
|15
|鈴木 海音
|DF
|22
|内田 陽介
|DF
|23
|深澤 大輝
|DF
|29
|佐古 真礼
|DF
|35
|田邉 秀斗
|川崎F／新加入
|DF
|36
|松田 陸
|DF
|55
|吉田 泰授
|MF
|7
|松橋 優安
|MF
|8
|齋藤 功佑
|MF
|10
|森田 晃樹
|MF
|14
|福田 湧矢
|MF
|16
|平川 怜
|MF
|17
|稲見 哲行
|MF
|28
|山本 丈偉
|MF
|30
|川村 楽人
|MF
|40
|新井 悠太
|MF
|42
|今井 健人
|東京Vユース／トップ昇格
|FW
|9
|染野 唯月
|FW
|11
|山見 大登
|FW
|13
|山田 剛綺
|FW
|25
|熊取谷 一星
|FW
|27
|白井 亮丞
|FW
|45
|寺沼 星文
|FW
|51
|大藤 颯太
|流通経済大学附属柏高等学校／新加入
|FW
|71
|平尾 勇人
東京ヴェルディ 戦のおすすめ視聴方法
東京ヴェルディ が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可