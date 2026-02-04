Goal.com
Yuta Tokuma

東京ヴェルディ 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場する東京ヴェルディの2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する東京ヴェルディ の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

東京ヴェルディ ｜最新試合予定・放送局

東京ヴェルディ 対 水戸ホーリーホック
柏レイソル 対 東京ヴェルディ
東京ヴェルディ 対 FC町田ゼルビア
横浜F・マリノス 対 東京ヴェルディ
東京ヴェルディ ｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1マテウス 
GK21長沢　祐弥 
GK31馬渡　洋樹 
GK41中村　圭佑 
DF4林　尚輝 
DF5井上　竜太 
DF6宮原　和也 
DF15鈴木　海音 
DF22内田　陽介 
DF23深澤　大輝 
DF29佐古　真礼 
DF35田邉　秀斗川崎F／新加入
DF36松田　陸 
DF55吉田　泰授 
MF7松橋　優安 
MF8齋藤　功佑 
MF10森田　晃樹 
MF14福田　湧矢 
MF16平川　怜 
MF17稲見　哲行 
MF28山本　丈偉 
MF30川村　楽人 
MF40新井　悠太 
MF42今井　健人東京Vユース／トップ昇格
FW9染野　唯月 
FW11山見　大登 
FW13山田　剛綺 
FW25熊取谷　一星 
FW27白井　亮丞 
FW45寺沼　星文 
FW51大藤　颯太流通経済大学附属柏高等学校／新加入
FW71平尾　勇人 

東京ヴェルディ 戦のおすすめ視聴方法

東京ヴェルディ が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

