FC東京が主力3選手と契約更新を発表

FC東京が小柏剛、橋本拳人、野澤零温の3選手の明治安田J1百年構想リーグ期間契約更新を発表した。

小柏は2025シーズンはJ1リーグ戦3試合の出場にとどまった。契約更新に際して「2026シーズンもFC東京でプレーさせていただきます。これまで本当に悔しい想いしかしていません。それでも支えてくれている方々、応援していただいている方々にピッチの上で恩返しができるようなシーズンにしたいと思います。覚悟を持って、全身全霊を懸けて戦います。応援よろしくお願いします」と意気込んだ。

橋本は2025シーズンはリーグ戦28試合に出場。「2026シーズンもFC東京でプレーさせていただきます。あらためて青赤のユニフォームを着て戦える喜びを感じた2025シーズンでしたが、悔しさを感じたシーズンでもありました。より多くの勝利の喜びをファン･サポーターのみなさんと分かち合うために青赤魂を込めて戦います。応援よろしくお願いします」とコメントした。

また、野澤はリーグ戦25試合で1得点を記録。以下のようにコメントした。

「このたび、2026 シーズンも東京でプレーさせていただくこととなりました。2025シーズンはいろんな経験をさせていただき少しずつではありますが、成長をすることができました。ただ、試合に出場していながらも結果を出せず、チームにたくさん迷惑をかけてしまい申し訳ない気持ちと悔しさでいっぱいでした」

「それでもどんな時も熱い声援で背中を押し続けてくれたファン・サポーターの方々、そして東京に関わるスタッフの方々には本当に感謝しかありません。だからこそ少しでも恩返しするために強くならなければならない。それを痛感しました。色々な意見があると思いますし、全員が納得してくれる結果ではないことはわかっています。ですが、愛する東京のためになにより応援してくださるみなさんのために戦うことに変わりはありません。何を言われようと、みなさんのために自分の道を信じて進みます。来年はさらにチームの力になれるよう精進していきます。応援よろしくお願いします！良いお年を！」