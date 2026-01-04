FC東京、徳島GKを獲得「すべてを懸けて戦いたいと思います」

FC東京は徳島ヴォルティスのGK田中颯が完全移籍で加入することを発表した。

東京ヴェルディユースの田中。2022年に徳島へ加入し、J2リーグ戦通算60試合に出場。2025シーズンにはJ2ベストイレブンにも選出された。J1挑戦が決まり、意気込みを語っている。

「FC東京に関わるみなさま、はじめまして。徳島ヴォルティスから加入することになりました田中颯です。自分を必要としてくれたこのFC東京にタイトルをもたらすため、すべてを懸けて戦いたいと思います。ピッチで自分の価値を示して、多くの勝利をみなさまに届けられるように頑張ります。よろしくお願いします！」

また、4年を過ごした徳島には以下のように感謝を述べた。

「徳島ヴォルティスに関わる全ての皆さま。入団してから今まで、本当にありがとうございました。練習参加させていただいた時から徳島の雰囲気が大好きでした。いつしか徳島で時間を過ごすことが増え、帰省することも減り、地元東京にいる両親を悲しませてしまいました。こんなにも優しく、安心する僕の居場所は今までありませんでした」

「常に向き合ってくれて、闘ってくれて、攻めている時はゴール裏のサポーターと一緒に、ゴールの瞬間を待ちました。彼らの1番近くで、一緒に喜ぶ時間が大好きでした。試合が終わり、まずバックスタンドに向かうと、どんな結果であっても、いつも家族のように温かく迎えてくれて、一緒に歩んでいるような感覚になりました」

「入団してから4年間、本当に色んなことがこのクラブで起きて、残酷で、辛くて、先が見えない時もありましたけど、こうして諦めずに前を向けたのは、皆さまのおかげです。本当に感謝しています。徳島では本当にスタッフとチームメイトに恵まれて、これ以上ない日々でした。何者でもない自分をプロとして１から育ててくれた徳島ヴォルティスは僕の全てです」

「徳島を離れるのは正直寂しいですし、色んな感情が込み上げてきますけど、全て胸に刻んで、日本一のGKになれるように、自分らしく、また色んな方達の力を借りながら、一日ずつ頑張っていきたいと思います。毎日が幸せでした。感謝しかありません。また会いましょう！」