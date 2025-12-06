2025年12月7日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1昇格プレーオフ準決勝で、徳島ヴォルティスとジュビロ磐田が対戦する。

本記事では、徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田｜試合日程・キックオフ時間

徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田は、12月7日(日)に徳島のホーム、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで開催される。

大会：明治安田J1昇格プレーオフ2025 準決勝

日時：2025年12月7日(日) 13:10キックオフ

対戦：徳島ヴォルティス vs ジュビロ磐田

会場：鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム

徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田｜放送・配信予定

明治安田J1昇格プレーオフ2025準決勝の徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田は『DAZN』がライブ配信を行う。地上波は『NHK徳島』での中継が予定されている。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田のおすすめ視聴方法

明治安田J1昇格プレーオフ2025は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田 チーム情報

徳島ヴォルティス vs ジュビロ磐田 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー 増田功作 予想スタメン 控え選手 マネージャー 安間貴義

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表