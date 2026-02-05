Goal.com
Yuta Tokuma

【2月7日】栃木シティvsベガルタ仙台のテレビ放送・ネット配信予定｜明治安田J2・3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節

【J2・3 2026放送予定】2月7日開催の明治安田J2・3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節、栃木シティ対ベガルタ仙台のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年2月7日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J2・3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節で、栃木シティとベガルタ仙台が対戦する。

本記事では、栃木シティvsベガルタ仙台の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

栃木シティvsベガルタ仙台｜試合日程・キックオフ時間

栃木シティvsベガルタ仙台は、2月7日(土)に栃木Cのホーム、ＣＩＴＹ　ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J2・3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節
  • 日時：2026年2月7日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：栃木シティ vs ベガルタ仙台
  • 会場：ＣＩＴＹ　ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＳＴＡＴＩＯＮ

栃木シティvsベガルタ仙台｜放送・配信予定

明治安田J2・3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節の栃木シティvsベガルタ仙台は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

栃木シティvsベガルタ仙台のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J2・3百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

