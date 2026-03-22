天才グティ「チアゴ・ピタルチはレアル・マドリーの様相を一変させた。最もポジティブな要素のひとつ」

元レアル・マドリーのグティ氏がMFチアゴ・ピタルチを称賛している。『アス』のインタビューで語った。

18歳のピタルチはアルバロ・アルベロア監督の今季途中就任もあり、躍進を果たす。ここまで7試合に出場する一方、チャンピオンズリーグでマンチェスター・シティとのビッグマッチでも先発するなど、指揮官の大きな信頼を得ている。

攻守で大きな存在感を見せているチアゴについて、かつてマドリーで活躍したテクニシャンとして知られるグティ氏は「注目する点を挙げればきりがない」と評価する。

「彼は今まさに頭角を現しつつある選手で、ボールさばきは圧巻で、守備と攻撃の両面で素晴らしい働きを見せ、信じられないほどの野心を持っている。ここ2か月間のレアル・マドリーにおいて、最もポジティブな要素の一つと言えるだろう」

さらに、新たなトニ・クロースとなる期待について「そうなることを願っている」とし、こう続けた。

「彼はそのポジションで非常に落ち着いているように見える。ボールタッチが非常に良く、連携もスムーズで、試合の流れを読む能力に優れ、そして非常にハードに動く。『クロースのような選手』になるかどうかは分からないが、彼がレアル・マドリーの様相を一変させたことは間違いない。そして、中盤の様相も変えた」

なお、『マルカ』によると、チアゴはここ数試合でレギュラーとして定着したことにより、今シーズン終了まで正式にトップチームの一員に。ビッグマッチでも先発し、近い将来チームの主力選手となる可能性を秘めている。