オクシタニー・オープン2026の試合日程・テレビ放送/ネット配信

ATP250の大会であるオクシタニー・オープン2026は、2月2日(月)から2月8日(日)にかけて開催される。

本記事では、2026年オクシタニー・オープン2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

オクシタニー・オープン2026｜開催日程

オクシタニー・オープン2026は、日本時間2月2日(月)から約1週間にわたってフランス・モンペリエで開催。フェリックス・オジェ アリアシムやフラビオ・コボッリといった世界的選手が出場予定だ。2010年から開催されている大会で、フランス出身の選手が多く活躍していることでも知られる。

日程 ラウンド 2/2(月) 1回戦 2/3(火) 1回戦 2/4(水) 2回戦 2/5(木) 2回戦 2/6(金) 準々決勝 2/7(土) 準決勝 2/8(日) 決勝

オクシタニー・オープン2026｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【2/2(月)】20:00～(LIVE)

【2/3(火)】20:30～（LIVE）

【2/4(水)】20:00～（LIVE）

【2/5(木)】20:30～（LIVE）

【2/6(金)】20:30～（LIVE）

【2/7(土)】20:30～（LIVE）

【2/8(日)】20:30～（LIVE） ネット

オクシタニー・オープン2026｜視聴方法

オクシタニー・オープン2026は、『U-NEXT』で配信される。ATPツアーはU-NEXTで独占ライブ配信され、無料トライアル中であれば追加料金なしで視聴可能だ。

※本ページに記載の情報は、2026年1月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください