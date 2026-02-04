オクシタニー・オープン2026の試合日程・テレビ放送/ネット配信

ATP250の大会であるオクシタニー・オープン2026は、2月2日(月)から2月8日(日)にかけて開催される。
本記事では、2026年オクシタニー・オープン2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
オクシタニー・オープン2026｜開催日程
オクシタニー・オープン2026は、日本時間2月2日(月)から約1週間にわたってフランス・モンペリエで開催。フェリックス・オジェ アリアシムやフラビオ・コボッリといった世界的選手が出場予定だ。2010年から開催されている大会で、フランス出身の選手が多く活躍していることでも知られる。
|日程
|ラウンド
|2/2(月)
|1回戦
|2/3(火)
|1回戦
|2/4(水)
|2回戦
|2/5(木)
|2回戦
|2/6(金)
|準々決勝
|2/7(土)
|準決勝
|2/8(日)
|決勝
オクシタニー・オープン2026｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【2/2(月)】20:00～(LIVE)
【2/3(火)】20:30～（LIVE）
【2/4(水)】20:00～（LIVE）
【2/5(木)】20:30～（LIVE）
【2/6(金)】20:30～（LIVE）
【2/7(土)】20:30～（LIVE）
【2/8(日)】20:30～（LIVE）
|ネット
オクシタニー・オープン2026｜視聴方法
オクシタニー・オープン2026は、『U-NEXT』で配信される。ATPツアーはU-NEXTで独占ライブ配信され、無料トライアル中であれば追加料金なしで視聴可能だ。
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
※本ページに記載の情報は、2026年1月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください