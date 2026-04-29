テッド ザ・シリーズ2はどこで見られる？配信視聴方法まとめ

『テッド ザ・シリーズ2』が、5月1日からU-NEXTで配信される。

本記事では、『テッド ザ・シリーズ2』の視聴方法を紹介する。

テッド ザ・シリーズ2｜概要

「テッド」は、2012年に公開された人気コメディ映画。その続編となるテッド2が、2015年に公開された。

ドラマシリーズ『テッド ザ・シリーズ』は、映画「テッド」の前日譚として制作された。そしてその前日譚シリーズ第2弾となる「テッド ザ・シリーズ2」が、5月1日に「U-NEXT」で配信開始となる。

『テッド ザ・シリーズ2』（全8話）

【配信開始日時】2026年5月1日（金）全8話一挙独占配信（字幕版・吹替版）

【配信形態】見放題

【キャスト／日本語吹替キャスト】

テッド役：セス・マクファーレン／神谷 浩史

ジョン・ベネット役：マックス・バークホルダー／河西 健吾

マット・ベネット役：スコット・グライムズ／渡辺 穣

スーザン・ベネット役：アラナ・ユーバック／浅野 まゆみ

ブレア役：ジョルジア・ウィッガム／上坂 すみれ

テッド ザ・シリーズ2｜視聴方法

テッド ザ・シリーズ2は、5月1日から『U-NEXT』で全8話一挙独占配信される。『U-NEXT』では月額見放題プランで視聴可能。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品が視聴可能となる。

U-NEXTでは映画「テッド」「テッド2」も配信されており、無料トライアルを利用することでお得に視聴できる。

U-NEXT｜視聴方法

テッド ザ・シリーズ2は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。