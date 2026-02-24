離脱中の久保建英、復帰までさらに2週間以上必要に？現地紙「ワールドカップ出場を脅かすことはできない」

レアル・ソシエダMF久保建英の復帰時期について、スペイン『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。

今季もソシエダの主力として、ラ・リーガ18試合で2ゴール3アシストを記録している久保。しかし、1月18日のバルセロナ戦で途中交代に。左太もも裏の肉離れが確認されると、1カ月以上が経過した現在も離脱が続いている。

そんな24歳の日本代表MFについて、『ムンド・デポルティーボ』は「久保建英、永遠の待望：日本のスターはいつ復帰するのか？」と題し、復帰時期について伝えている。

「ソシエダは久保の復帰を依然として見守っている。バルセロナ戦で負傷交代を余儀なくされて以降、未だシャツを着ることができていない。それ以来、チームは攻撃の要の不在に適応する必要に迫られている」

「左ハムストリングを負傷した後、久保は最初の2週間を日本で過ごした後、サン・セバンスチャンに復帰した。今はメディカルスタッフの管理下でリハビリを続けている。最後の試合から1カ月以上が経過したが、現時点では復帰に迫っているようには見えない」

そして同メディアは、「復帰時期は慎重に検討されており、メンバー復帰まで2週間以上かかる可能性がある。クラブは不必要なリスクを冒さないことを明確にしており、シーズン終盤の重要な時期における久保の重要性を考慮するだけでなく、来るワールドカップへの出場を脅かすようなことはできない。求められるのは、試合出場前に完全に回復することだ。ソシエダは久保が可能な限り最高の状態で復帰できるよう、待機し、状態を評価し、計画を立てている」と伝えている。