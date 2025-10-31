このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日程・開催地・放送/配信スケジュール・日本人出場選手一覧

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日程・放送/配信予定・日本人出場選手まとめ｜U-NEXT・テレ東卓球チャンネル・BSテレ東での視聴方法

10月28日(火)から11月2日(日)の6日間にかけて卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエが開催される。

本記事では、卓球WTTチャンピオンズ モンペリエの日程・放送予定・出場選手について紹介する。

卓球 WTTチャンピオンズモンペリエの日程は？

世界ランキング上位32名が集結する「WTTチャンピオンズモンペリエ」は、2025年10月28日(火)～11月2日(日)に開催される。男子・女子シングルスによるトーナメント方式で、全試合が1台の卓球台で行われるプレミアム大会だ。

序盤戦(ラウンド32・16)は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で実施され、優勝者には世界ランキングポイント1000ptが与えられる。

日付ステージ
10月28日(火)ラウンド32開幕
10月29日(水)ラウンド32継続
10月30日(木)ラウンド32・16併催
10月31日(金)ラウンド16
11月1日(土)準々決勝
11月2日(日)準決勝・決勝

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの放送・配信予定は？

2025年10月28日(火)〜11月2日(日)に開催される「WTTチャンピオンズモンペリエ」は、男女シングルスのみで構成されるトーナメント形式の大会。全試合が1台の卓球台で行われ、世界トッププレーヤーが集結する注目イベントだ。

日本ではU-NEXTやテレ東卓球チャンネル(YouTube)でのライブ配信に加え、最終日はBSテレ東での放送も予定されている。U-NEXTでは見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

日付ステージ放送・配信スケジュール
10月28日(火)ラウンド32開幕U-NEXT
テレ東卓球チャンネル(YouTube)
10月29日(水)ラウンド32継続U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
10月30日(木)ラウンド32・16併催U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
10月31日(金)ラウンド16U-NEXT(22:25配信開始)
テレ東卓球チャンネル
11月1日(土)準々決勝U-NEXT(19:50配信開始)
テレ東卓球チャンネル
11月2日(日)準決勝・決勝U-NEXT(18:50配信開始)
テレ東卓球チャンネル
BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日本人出場選手は？

2025年10月28日から11月2日にかけて開催された「WTTチャンピオンズモンペリエ2025」には、日本から男子4名、女子5名の計9名が参戦した。当初のエントリーから一部変更があり、男子では戸上隼輔の欠場により宇田幸矢が追加、女子では早田ひながWTT推薦枠で出場を果たした。

いずれも世界ランキング上位に名を連ねる実力者たちで、張本智和や張本美和を筆頭に、日本勢が欧州の強豪相手に挑んだ注目の大会となった。

種目選手名(所属)世界ランキング(WR)
男子シングルス張本智和(トヨタ自動車)WR4
松島輝空(木下グループ)WR24
篠塚大登(愛知工業大学)WR28〜30
宇田幸矢(協和キリン)WR26〜35
女子シングルス張本美和(木下グループ)WR6〜7
伊藤美誠(スターツ)WR8〜9
大藤沙月(ミキハウス)WR10〜13
橋本帆乃香(デンソーポラリス)WR11
早田ひな(日本生命)WR13〜14

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの視聴方法

前述のとおり、WTTチャンピオンズ モンペリエはネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

