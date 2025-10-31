10月28日(火)から11月2日(日)の6日間にかけて卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエが開催される。

本記事では、卓球WTTチャンピオンズ モンペリエの日程・放送予定・出場選手について紹介する。

卓球 WTTチャンピオンズモンペリエの日程は？

世界ランキング上位32名が集結する「WTTチャンピオンズモンペリエ」は、2025年10月28日(火)～11月2日(日)に開催される。男子・女子シングルスによるトーナメント方式で、全試合が1台の卓球台で行われるプレミアム大会だ。

序盤戦(ラウンド32・16)は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で実施され、優勝者には世界ランキングポイント1000ptが与えられる。

日付 ステージ 10月28日(火) ラウンド32開幕 10月29日(水) ラウンド32継続 10月30日(木) ラウンド32・16併催 10月31日(金) ラウンド16 11月1日(土) 準々決勝 11月2日(日) 準決勝・決勝

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの放送・配信予定は？

日本ではU-NEXTやテレ東卓球チャンネル(YouTube)でのライブ配信に加え、最終日はBSテレ東での放送も予定されている。U-NEXTでは見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

日付 ステージ 放送・配信スケジュール 10月28日(火) ラウンド32開幕 U-NEXT

テレ東卓球チャンネル(YouTube) 10月29日(水) ラウンド32継続 U-NEXT

テレ東卓球チャンネル 10月30日(木) ラウンド32・16併催 U-NEXT

テレ東卓球チャンネル 10月31日(金) ラウンド16 U-NEXT(22:25配信開始)

テレ東卓球チャンネル 11月1日(土) 準々決勝 U-NEXT(19:50配信開始)

テレ東卓球チャンネル 11月2日(日) 準決勝・決勝 U-NEXT(18:50配信開始)

テレ東卓球チャンネル

BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日本人出場選手は？

2025年10月28日から11月2日にかけて開催された「WTTチャンピオンズモンペリエ2025」には、日本から男子4名、女子5名の計9名が参戦した。当初のエントリーから一部変更があり、男子では戸上隼輔の欠場により宇田幸矢が追加、女子では早田ひながWTT推薦枠で出場を果たした。

いずれも世界ランキング上位に名を連ねる実力者たちで、張本智和や張本美和を筆頭に、日本勢が欧州の強豪相手に挑んだ注目の大会となった。

種目 選手名(所属) 世界ランキング(WR) 男子シングルス 張本智和(トヨタ自動車) WR4 松島輝空(木下グループ) WR24 篠塚大登(愛知工業大学) WR28〜30 宇田幸矢(協和キリン) WR26〜35 女子シングルス 張本美和(木下グループ) WR6〜7 伊藤美誠(スターツ) WR8〜9 大藤沙月(ミキハウス) WR10〜13 橋本帆乃香(デンソーポラリス) WR11 早田ひな(日本生命) WR13〜14

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの視聴方法

前述のとおり、WTTチャンピオンズ モンペリエはネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください