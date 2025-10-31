10月28日(火)から11月2日(日)の6日間にかけて卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエが開催される。
本記事では、卓球WTTチャンピオンズ モンペリエの日程・放送予定・出場選手について紹介する。
卓球 WTTチャンピオンズモンペリエの日程は？
世界ランキング上位32名が集結する「WTTチャンピオンズモンペリエ」は、2025年10月28日(火)～11月2日(日)に開催される。男子・女子シングルスによるトーナメント方式で、全試合が1台の卓球台で行われるプレミアム大会だ。
序盤戦(ラウンド32・16)は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で実施され、優勝者には世界ランキングポイント1000ptが与えられる。
|日付
|ステージ
|10月28日(火)
|ラウンド32開幕
|10月29日(水)
|ラウンド32継続
|10月30日(木)
|ラウンド32・16併催
|10月31日(金)
|ラウンド16
|11月1日(土)
|準々決勝
|11月2日(日)
|準決勝・決勝
卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの放送・配信予定は？
2025年10月28日(火)〜11月2日(日)に開催される「WTTチャンピオンズモンペリエ」は、男女シングルスのみで構成されるトーナメント形式の大会。全試合が1台の卓球台で行われ、世界トッププレーヤーが集結する注目イベントだ。
日本ではU-NEXTやテレ東卓球チャンネル(YouTube)でのライブ配信に加え、最終日はBSテレ東での放送も予定されている。U-NEXTでは見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
|日付
|ステージ
|放送・配信スケジュール
|10月28日(火)
|ラウンド32開幕
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル(YouTube)
|10月29日(水)
|ラウンド32継続
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
|10月30日(木)
|ラウンド32・16併催
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
|10月31日(金)
|ラウンド16
|U-NEXT(22:25配信開始)
テレ東卓球チャンネル
|11月1日(土)
|準々決勝
|U-NEXT(19:50配信開始)
テレ東卓球チャンネル
|11月2日(日)
|準決勝・決勝
|U-NEXT(18:50配信開始)
テレ東卓球チャンネル
BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)
卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日本人出場選手は？
2025年10月28日から11月2日にかけて開催された「WTTチャンピオンズモンペリエ2025」には、日本から男子4名、女子5名の計9名が参戦した。当初のエントリーから一部変更があり、男子では戸上隼輔の欠場により宇田幸矢が追加、女子では早田ひながWTT推薦枠で出場を果たした。
いずれも世界ランキング上位に名を連ねる実力者たちで、張本智和や張本美和を筆頭に、日本勢が欧州の強豪相手に挑んだ注目の大会となった。
|種目
|選手名(所属)
|世界ランキング(WR)
|男子シングルス
|張本智和(トヨタ自動車)
|WR4
|松島輝空(木下グループ)
|WR24
|篠塚大登(愛知工業大学)
|WR28〜30
|宇田幸矢(協和キリン)
|WR26〜35
|女子シングルス
|張本美和(木下グループ)
|WR6〜7
|伊藤美誠(スターツ)
|WR8〜9
|大藤沙月(ミキハウス)
|WR10〜13
|橋本帆乃香(デンソーポラリス)
|WR11
|早田ひな(日本生命)
|WR13〜14
卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの視聴方法
前述のとおり、WTTチャンピオンズ モンペリエはネット『U-NEXT』が配信する。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください