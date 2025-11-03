このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
WTTチャンピオンズ モンペリエ
【2025年最新】卓球女子シングルス世界ランキング一覧｜張本美和・伊藤美誠・大藤沙月ら日本人選手の順位は？

【2025年最新版】卓球女子シングルス世界ランキング一覧｜孫穎莎・王曼昱ら中国勢が上位独占、日本勢は張本美和・伊藤美誠・早田ひなが上位争いへ

10月28日(火)～11月2日(日)開催のWTTチャンピオンズ モンペリエをU-NEXTで配信！

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエが10月28日(火)から11月2日(日)までの6日間の日程で行われる。

本記事では、卓球女子シングルスの世界ランキングについて紹介する。

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日程は？

世界ランキング上位32名が集う「WTTチャンピオンズ モンペリエ2025」は、10月28日(火)から11月2日(日)までの6日間にわたって開催される。男子・女子シングルスのみで争われるトーナメント形式の大会で、全試合が1台の卓球台で実施されるという特別なステージとなる。

初戦(ラウンド32・16)は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で行われ、優勝者には世界ランキングポイント1000ptが与えられる。

WTTチャンピオンズ モンペリエ2025｜日程と進行スケジュール

  • 10月28日(火)：1回戦(ラウンド32) – 男女ともに開幕戦がスタート。
  • 10月29日(水)：1回戦(ラウンド32) – 引き続きラウンド32が実施。
  • 10月30日(木)：1回戦＋2回戦(ラウンド32・16) – 昼夜2セッションで連戦。
  • 10月31日(金)：2回戦(ラウンド16) – ベスト16による熱戦が繰り広げられる。
  • 11月1日(土)：準々決勝 – 勝ち残った8名が準決勝進出を懸けて激突。
  • 11月2日(日)：準決勝＋決勝 – 男女ともにチャンピオンが決定する最終日。

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの放送・配信予定は？

2025年10月28日(火)〜11月2日(日)に開催される「WTTチャンピオンズ モンペリエ」は、男女シングルスのみで行われるトーナメント形式の大会。全試合が1台の卓球台で実施され、世界トップ選手たちが激突する。

日本国内ではU-NEXTやテレ東卓球チャンネルなどでライブ配信が行われ、最終日はBSテレ東での放送も予定されている。U-NEXTでは、WTTチャンピオンズを含む国際大会をライブ配信および見逃し配信で提供。無料トライアルを含む月額プラン加入者であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

日付ステージ放送・配信
10月28日(火)1回戦(ラウンド32)U-NEXT

テレ東卓球チャンネル(YouTube)

10月29日(水)1回戦(ラウンド32)U-NEXT

テレ東卓球チャンネル

10月30日(木)1回戦＋2回戦(ラウンド32・16)U-NEXT

テレ東卓球チャンネル

10月31日(金)2回戦(ラウンド16)U-NEXT

テレ東卓球チャンネル

11月1日(土)準々決勝U-NEXT

テレ東卓球チャンネル

11月2日(日)準決勝・決勝

U-NEXT

テレ東卓球チャンネル

BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)

卓球  女子シングルス世界ランキングは？

2025年10月時点の女子シングルス世界ランキングでは、中国勢が圧倒的な強さを誇示している。トップ5を中国選手が独占する中、日本からは張本美和や伊藤美誠、大藤沙月ら若手から実力者までが上位に名を連ね、世界の頂点を狙う。

順位選手名ポイント
1孫 穎莎中国11600pt
2王 曼昱中国8850pt
3陳 幸同中国6075pt
4蒯 曼中国4955pt
5王 芸迪中国4325pt
6朱 雨玲マカオ3940pt
7張本 美和日本3750pt
8伊藤 美誠日本3150pt
9陳 熠中国3135pt
10大藤 沙月日本3015pt
11橋本 帆乃香日本2705pt
12石 洵瑶中国2360pt
13シン・ユビン韓国2135pt
14早田 ひな日本2030pt
15長﨑 美柚日本1790pt
16セーチルーマニア1625pt
17鄭 怡静台湾1540pt
18銭 天一中国1530pt
19ブルーナ・タカハシブラジル1475pt
20A.ディアスプエルトリコ1365pt
21ポルカノバオーストリア1150pt
22木原 美悠日本1114pt
23ゴーダエジプト1110pt
24チュ・チョンヒ韓国1060pt
25何 卓佳中国1055pt
26ユエンフランス1040pt
27ハン・インドイツ1035pt
28ウィンタードイツ930pt
29パバドフランス905pt
30リウ ヤンズーオーストラリア820pt
31横井 咲桜日本810pt
32サマラルーマニア765pt
33平野 美宇日本761pt
34チャン・リリーアメリカ755pt
35佐藤 瞳日本740pt
36キム・ナヨン韓国725pt
37杜 凱栞香港720pt
38覃 予萱中国705pt
39アクラインド705pt
40イ・ウンヘ韓国660pt
41チ・ミンヒョンオーストラリア635pt
43メシュレフエジプト575pt
44バトラーインド560pt
45王 暁彤中国555pt
46ジャン・モーカナダ520pt
47李 昱諄台湾505pt
49黄 怡樺台湾500pt
50ゾン・ジエンシンガポール493pt
51芝田 沙季日本480pt
53范 姝涵中国470pt
56シャオ・ジエニーポルトガル455pt
58フ・ユポルトガル450pt
59シャオスペイン450pt
60縦 歌曼中国445pt
61シャーロット ルッツフランス424pt
62ベリストレムスウェーデン421pt
63ワンドイツ421pt
64シャン シャオナードイツ420pt
65ワン・エイミーアメリカ405pt
66カウフマンドイツ400pt
69エーラントオランダ375pt
70ミッテルハムドイツ375pt
71徐 奕中国367pt
73オラワンタイ360pt
74チェ・ヒョジュ韓国355pt
75簡 彤娟台湾335pt
77ディアコヌルーマニア326pt
78ペソツカウクライナ302pt
80A.ムカルジーインド295pt
81ヘルミーエジプト294pt
82G.タカハシブラジル294pt
83ルプレスクセルビア290pt
84アルティンカヤトルコ290pt
85ピッコリンイタリア289pt
87ドラゴマンルーマニア284pt
89ゴルパデインド280pt
90楊 屹韵中国278pt
93パク・ガヒョン韓国270pt
95バヨルポーランド265pt
96マテロバチェコ260pt
98シェルベリスウェーデン255pt
99ヤン・ハウン韓国252pt

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの視聴方法

前述のとおり、WTTチャンピオンズ モンペリエはネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

0