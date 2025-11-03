【2025年最新】卓球女子シングルス世界ランキング一覧｜張本美和・伊藤美誠・大藤沙月ら日本人選手の順位は？

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエが10月28日(火)から11月2日(日)までの6日間の日程で行われる。

本記事では、卓球女子シングルスの世界ランキングについて紹介する。

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日程は？

世界ランキング上位32名が集う「WTTチャンピオンズ モンペリエ2025」は、10月28日(火)から11月2日(日)までの6日間にわたって開催される。男子・女子シングルスのみで争われるトーナメント形式の大会で、全試合が1台の卓球台で実施されるという特別なステージとなる。

初戦(ラウンド32・16)は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で行われ、優勝者には世界ランキングポイント1000ptが与えられる。

WTTチャンピオンズ モンペリエ2025｜日程と進行スケジュール

10月28日(火)：1回戦(ラウンド32) – 男女ともに開幕戦がスタート。

10月29日(水)：1回戦(ラウンド32) – 引き続きラウンド32が実施。

10月30日(木)：1回戦＋2回戦(ラウンド32・16) – 昼夜2セッションで連戦。

10月31日(金)：2回戦(ラウンド16) – ベスト16による熱戦が繰り広げられる。

11月1日(土)：準々決勝 – 勝ち残った8名が準決勝進出を懸けて激突。

11月2日(日)：準決勝＋決勝 – 男女ともにチャンピオンが決定する最終日。

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの放送・配信予定は？

2025年10月28日(火)〜11月2日(日)に開催される「WTTチャンピオンズ モンペリエ」は、男女シングルスのみで行われるトーナメント形式の大会。全試合が1台の卓球台で実施され、世界トップ選手たちが激突する。

日本国内ではU-NEXTやテレ東卓球チャンネルなどでライブ配信が行われ、最終日はBSテレ東での放送も予定されている。U-NEXTでは、WTTチャンピオンズを含む国際大会をライブ配信および見逃し配信で提供。無料トライアルを含む月額プラン加入者であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

日付 ステージ 放送・配信 10月28日(火) 1回戦(ラウンド32) U-NEXT テレ東卓球チャンネル(YouTube) 10月29日(水) 1回戦(ラウンド32) U-NEXT テレ東卓球チャンネル 10月30日(木) 1回戦＋2回戦(ラウンド32・16) U-NEXT テレ東卓球チャンネル 10月31日(金) 2回戦(ラウンド16) U-NEXT テレ東卓球チャンネル 11月1日(土) 準々決勝 U-NEXT テレ東卓球チャンネル 11月2日(日) 準決勝・決勝 U-NEXT テレ東卓球チャンネル BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)

卓球 女子シングルス世界ランキングは？

2025年10月時点の女子シングルス世界ランキングでは、中国勢が圧倒的な強さを誇示している。トップ5を中国選手が独占する中、日本からは張本美和や伊藤美誠、大藤沙月ら若手から実力者までが上位に名を連ね、世界の頂点を狙う。

順位 選手名 国 ポイント 1 孫 穎莎 中国 11600pt 2 王 曼昱 中国 8850pt 3 陳 幸同 中国 6075pt 4 蒯 曼 中国 4955pt 5 王 芸迪 中国 4325pt 6 朱 雨玲 マカオ 3940pt 7 張本 美和 日本 3750pt 8 伊藤 美誠 日本 3150pt 9 陳 熠 中国 3135pt 10 大藤 沙月 日本 3015pt 11 橋本 帆乃香 日本 2705pt 12 石 洵瑶 中国 2360pt 13 シン・ユビン 韓国 2135pt 14 早田 ひな 日本 2030pt 15 長﨑 美柚 日本 1790pt 16 セーチ ルーマニア 1625pt 17 鄭 怡静 台湾 1540pt 18 銭 天一 中国 1530pt 19 ブルーナ・タカハシ ブラジル 1475pt 20 A.ディアス プエルトリコ 1365pt 21 ポルカノバ オーストリア 1150pt 22 木原 美悠 日本 1114pt 23 ゴーダ エジプト 1110pt 24 チュ・チョンヒ 韓国 1060pt 25 何 卓佳 中国 1055pt 26 ユエン フランス 1040pt 27 ハン・イン ドイツ 1035pt 28 ウィンター ドイツ 930pt 29 パバド フランス 905pt 30 リウ ヤンズー オーストラリア 820pt 31 横井 咲桜 日本 810pt 32 サマラ ルーマニア 765pt 33 平野 美宇 日本 761pt 34 チャン・リリー アメリカ 755pt 35 佐藤 瞳 日本 740pt 36 キム・ナヨン 韓国 725pt 37 杜 凱栞 香港 720pt 38 覃 予萱 中国 705pt 39 アクラ インド 705pt 40 イ・ウンヘ 韓国 660pt 41 チ・ミンヒョン オーストラリア 635pt 43 メシュレフ エジプト 575pt 44 バトラー インド 560pt 45 王 暁彤 中国 555pt 46 ジャン・モー カナダ 520pt 47 李 昱諄 台湾 505pt 49 黄 怡樺 台湾 500pt 50 ゾン・ジエン シンガポール 493pt 51 芝田 沙季 日本 480pt 53 范 姝涵 中国 470pt 56 シャオ・ジエニー ポルトガル 455pt 58 フ・ユ ポルトガル 450pt 59 シャオ スペイン 450pt 60 縦 歌曼 中国 445pt 61 シャーロット ルッツ フランス 424pt 62 ベリストレム スウェーデン 421pt 63 ワン ドイツ 421pt 64 シャン シャオナー ドイツ 420pt 65 ワン・エイミー アメリカ 405pt 66 カウフマン ドイツ 400pt 69 エーラント オランダ 375pt 70 ミッテルハム ドイツ 375pt 71 徐 奕 中国 367pt 73 オラワン タイ 360pt 74 チェ・ヒョジュ 韓国 355pt 75 簡 彤娟 台湾 335pt 77 ディアコヌ ルーマニア 326pt 78 ペソツカ ウクライナ 302pt 80 A.ムカルジー インド 295pt 81 ヘルミー エジプト 294pt 82 G.タカハシ ブラジル 294pt 83 ルプレスク セルビア 290pt 84 アルティンカヤ トルコ 290pt 85 ピッコリン イタリア 289pt 87 ドラゴマン ルーマニア 284pt 89 ゴルパデ インド 280pt 90 楊 屹韵 中国 278pt 93 パク・ガヒョン 韓国 270pt 95 バヨル ポーランド 265pt 96 マテロバ チェコ 260pt 98 シェルベリ スウェーデン 255pt 99 ヤン・ハウン 韓国 252pt

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの視聴方法

前述のとおり、WTTチャンピオンズ モンペリエはネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

