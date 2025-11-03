【2025年最新】卓球女子シングルス世界ランキング一覧｜張本美和・伊藤美誠・大藤沙月ら日本人選手の順位は？

卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエが10月28日(火)から11月2日(日)までの6日間の日程で行われる。
本記事では、卓球女子シングルスの世界ランキングについて紹介する。
卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの日程は？
世界ランキング上位32名が集う「WTTチャンピオンズ モンペリエ2025」は、10月28日(火)から11月2日(日)までの6日間にわたって開催される。男子・女子シングルスのみで争われるトーナメント形式の大会で、全試合が1台の卓球台で実施されるという特別なステージとなる。
初戦(ラウンド32・16)は5ゲームマッチ(3ゲーム先取)、準々決勝以降は7ゲームマッチ(4ゲーム先取)で行われ、優勝者には世界ランキングポイント1000ptが与えられる。
WTTチャンピオンズ モンペリエ2025｜日程と進行スケジュール
- 10月28日(火)：1回戦(ラウンド32) – 男女ともに開幕戦がスタート。
- 10月29日(水)：1回戦(ラウンド32) – 引き続きラウンド32が実施。
- 10月30日(木)：1回戦＋2回戦(ラウンド32・16) – 昼夜2セッションで連戦。
- 10月31日(金)：2回戦(ラウンド16) – ベスト16による熱戦が繰り広げられる。
- 11月1日(土)：準々決勝 – 勝ち残った8名が準決勝進出を懸けて激突。
- 11月2日(日)：準決勝＋決勝 – 男女ともにチャンピオンが決定する最終日。
卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの放送・配信予定は？
2025年10月28日(火)〜11月2日(日)に開催される「WTTチャンピオンズ モンペリエ」は、男女シングルスのみで行われるトーナメント形式の大会。全試合が1台の卓球台で実施され、世界トップ選手たちが激突する。
日本国内ではU-NEXTやテレ東卓球チャンネルなどでライブ配信が行われ、最終日はBSテレ東での放送も予定されている。U-NEXTでは、WTTチャンピオンズを含む国際大会をライブ配信および見逃し配信で提供。無料トライアルを含む月額プラン加入者であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
|日付
|ステージ
|放送・配信
|10月28日(火)
|1回戦(ラウンド32)
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル(YouTube)
|10月29日(水)
|1回戦(ラウンド32)
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
|10月30日(木)
|1回戦＋2回戦(ラウンド32・16)
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
|10月31日(金)
|2回戦(ラウンド16)
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
|11月1日(土)
|準々決勝
|U-NEXT
テレ東卓球チャンネル
|11月2日(日)
|準決勝・決勝
|
テレ東卓球チャンネル
BSテレ東(深夜1:55〜放送予定)
卓球 女子シングルス世界ランキングは？
2025年10月時点の女子シングルス世界ランキングでは、中国勢が圧倒的な強さを誇示している。トップ5を中国選手が独占する中、日本からは張本美和や伊藤美誠、大藤沙月ら若手から実力者までが上位に名を連ね、世界の頂点を狙う。
|順位
|選手名
|国
|ポイント
|1
|孫 穎莎
|中国
|11600pt
|2
|王 曼昱
|中国
|8850pt
|3
|陳 幸同
|中国
|6075pt
|4
|蒯 曼
|中国
|4955pt
|5
|王 芸迪
|中国
|4325pt
|6
|朱 雨玲
|マカオ
|3940pt
|7
|張本 美和
|日本
|3750pt
|8
|伊藤 美誠
|日本
|3150pt
|9
|陳 熠
|中国
|3135pt
|10
|大藤 沙月
|日本
|3015pt
|11
|橋本 帆乃香
|日本
|2705pt
|12
|石 洵瑶
|中国
|2360pt
|13
|シン・ユビン
|韓国
|2135pt
|14
|早田 ひな
|日本
|2030pt
|15
|長﨑 美柚
|日本
|1790pt
|16
|セーチ
|ルーマニア
|1625pt
|17
|鄭 怡静
|台湾
|1540pt
|18
|銭 天一
|中国
|1530pt
|19
|ブルーナ・タカハシ
|ブラジル
|1475pt
|20
|A.ディアス
|プエルトリコ
|1365pt
|21
|ポルカノバ
|オーストリア
|1150pt
|22
|木原 美悠
|日本
|1114pt
|23
|ゴーダ
|エジプト
|1110pt
|24
|チュ・チョンヒ
|韓国
|1060pt
|25
|何 卓佳
|中国
|1055pt
|26
|ユエン
|フランス
|1040pt
|27
|ハン・イン
|ドイツ
|1035pt
|28
|ウィンター
|ドイツ
|930pt
|29
|パバド
|フランス
|905pt
|30
|リウ ヤンズー
|オーストラリア
|820pt
|31
|横井 咲桜
|日本
|810pt
|32
|サマラ
|ルーマニア
|765pt
|33
|平野 美宇
|日本
|761pt
|34
|チャン・リリー
|アメリカ
|755pt
|35
|佐藤 瞳
|日本
|740pt
|36
|キム・ナヨン
|韓国
|725pt
|37
|杜 凱栞
|香港
|720pt
|38
|覃 予萱
|中国
|705pt
|39
|アクラ
|インド
|705pt
|40
|イ・ウンヘ
|韓国
|660pt
|41
|チ・ミンヒョン
|オーストラリア
|635pt
|43
|メシュレフ
|エジプト
|575pt
|44
|バトラー
|インド
|560pt
|45
|王 暁彤
|中国
|555pt
|46
|ジャン・モー
|カナダ
|520pt
|47
|李 昱諄
|台湾
|505pt
|49
|黄 怡樺
|台湾
|500pt
|50
|ゾン・ジエン
|シンガポール
|493pt
|51
|芝田 沙季
|日本
|480pt
|53
|范 姝涵
|中国
|470pt
|56
|シャオ・ジエニー
|ポルトガル
|455pt
|58
|フ・ユ
|ポルトガル
|450pt
|59
|シャオ
|スペイン
|450pt
|60
|縦 歌曼
|中国
|445pt
|61
|シャーロット ルッツ
|フランス
|424pt
|62
|ベリストレム
|スウェーデン
|421pt
|63
|ワン
|ドイツ
|421pt
|64
|シャン シャオナー
|ドイツ
|420pt
|65
|ワン・エイミー
|アメリカ
|405pt
|66
|カウフマン
|ドイツ
|400pt
|69
|エーラント
|オランダ
|375pt
|70
|ミッテルハム
|ドイツ
|375pt
|71
|徐 奕
|中国
|367pt
|73
|オラワン
|タイ
|360pt
|74
|チェ・ヒョジュ
|韓国
|355pt
|75
|簡 彤娟
|台湾
|335pt
|77
|ディアコヌ
|ルーマニア
|326pt
|78
|ペソツカ
|ウクライナ
|302pt
|80
|A.ムカルジー
|インド
|295pt
|81
|ヘルミー
|エジプト
|294pt
|82
|G.タカハシ
|ブラジル
|294pt
|83
|ルプレスク
|セルビア
|290pt
|84
|アルティンカヤ
|トルコ
|290pt
|85
|ピッコリン
|イタリア
|289pt
|87
|ドラゴマン
|ルーマニア
|284pt
|89
|ゴルパデ
|インド
|280pt
|90
|楊 屹韵
|中国
|278pt
|93
|パク・ガヒョン
|韓国
|270pt
|95
|バヨル
|ポーランド
|265pt
|96
|マテロバ
|チェコ
|260pt
|98
|シェルベリ
|スウェーデン
|255pt
|99
|ヤン・ハウン
|韓国
|252pt
卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエの視聴方法
前述のとおり、WTTチャンピオンズ モンペリエはネット『U-NEXT』が配信する。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください