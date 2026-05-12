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Kyoya Saito

W杯で日本代表と対戦のスウェーデン代表がメンバー発表…イサクら選出

ワールドカップ
日本 対 スウェーデン
日本
スウェーデン

【欧州・海外サッカー ニュース】スウェーデン代表がメンバーを発表した。

スウェーデン代表がワールドカップに向けたメンバーを発表した。

ワールドカップではグループFに所属し、チュニジア、オランダ、日本代表と対戦するスウェーデン。ワールドカップに向けた26名を発表し。エースのヴィクトル・ギェケレシュやアレクサンデル・イサクといった選手たちを選出した。

一方で、負傷中のトッテナムFWデヤン・クルゼフスキやバルセロナFWルーニー・バルジらは選外に。それでも、ルーカス・ベリヴァルやアンソニー・エランガなどプレミアリーグ勢が複数選ばれた。

メンバーは以下の通り。

GK

ワールドカップ
日本 crest
日本
JPN
スウェーデン crest
スウェーデン
SWE

ヴィクトル・ヨハンソン（ストーク／イングランド）

クリストフェル・ノルドフェルト（AIK／スウェーデン）

ヤコブ・ウィデル・ゼッターストロム（ダービー／イングランド）

DF

ヤルマル・エクダル（バーンリー／イングランド）

ガブリエル・グドムンドソン（リーズ／イングランド）

イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）

エミル・ホルム（ユヴェントス／イタリア）

グスタフ・ラーゲルビエルケ（ブラガ／ポルトガル）

ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ヴィラ／イングランド）

エリック・スミス（ザンクト・パウリ／ドイツ）

カール・スタルフェルト（セルタ／スペイン）

エリオット・ストラウド（ミャルビー／スウェーデン）

ダニエル・スペンソン（ドルトムント／ドイツ）

MF／FW

タハ・アリ（マルメFF／スウェーデン）

ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）

ルーカス・ベリヴァル（トッテナム／イングランド）

アレクサンダー・ベルンハルドソン（ホルシュタイン・キール／ドイツ）

アントニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）

ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）

アレクサンテル・イサク（リヴァプール／イングランド）

イェスパー・カールストローム（ウディネーゼ／イタリア）

グスタフ・ニルソン（クラブ・ブルージュ／ベルギー）

ベンジャミン・ニグレン（セルティック／スコットランド）

ケン・セマ（パフォス／キプロス）

マティアス・スパンベリ（ヴォルフスブルク／ドイツ）

ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）

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