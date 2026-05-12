W杯で日本代表と対戦のスウェーデン代表がメンバー発表…イサクら選出

スウェーデン代表がワールドカップに向けたメンバーを発表した。
ワールドカップではグループFに所属し、チュニジア、オランダ、日本代表と対戦するスウェーデン。ワールドカップに向けた26名を発表し。エースのヴィクトル・ギェケレシュやアレクサンデル・イサクといった選手たちを選出した。
一方で、負傷中のトッテナムFWデヤン・クルゼフスキやバルセロナFWルーニー・バルジらは選外に。それでも、ルーカス・ベリヴァルやアンソニー・エランガなどプレミアリーグ勢が複数選ばれた。
メンバーは以下の通り。
GK
ヴィクトル・ヨハンソン（ストーク／イングランド）
クリストフェル・ノルドフェルト（AIK／スウェーデン）
ヤコブ・ウィデル・ゼッターストロム（ダービー／イングランド）
DF
ヤルマル・エクダル（バーンリー／イングランド）
ガブリエル・グドムンドソン（リーズ／イングランド）
イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）
エミル・ホルム（ユヴェントス／イタリア）
グスタフ・ラーゲルビエルケ（ブラガ／ポルトガル）
ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ヴィラ／イングランド）
エリック・スミス（ザンクト・パウリ／ドイツ）
カール・スタルフェルト（セルタ／スペイン）
エリオット・ストラウド（ミャルビー／スウェーデン）
ダニエル・スペンソン（ドルトムント／ドイツ）
MF／FW
タハ・アリ（マルメFF／スウェーデン）
ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）
ルーカス・ベリヴァル（トッテナム／イングランド）
アレクサンダー・ベルンハルドソン（ホルシュタイン・キール／ドイツ）
アントニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）
ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）
アレクサンテル・イサク（リヴァプール／イングランド）
イェスパー・カールストローム（ウディネーゼ／イタリア）
グスタフ・ニルソン（クラブ・ブルージュ／ベルギー）
ベンジャミン・ニグレン（セルティック／スコットランド）
ケン・セマ（パフォス／キプロス）
マティアス・スパンベリ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）