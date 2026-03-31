日本代表とW杯同組はスウェーデンに決定！ギェケレシュ決勝弾でポーランドとの激闘制す

ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝が行われ、スウェーデン代表とポーランド代表が対戦した。

勝者がワールドカップで日本代表と同じグループFに入る一戦。スウェーデンはヴィクトル・ギェケレシュ、ポーランドはロベルト・レヴァンドフスキと両エースが先発した。

先手を取ったのはスウェーデン。20分、流れるような攻撃から、ヤシ・アヤリがペナルティエリアの端で巧みなタッチでアンソニー・エランガにパスを送り、エランガが左足でゴール左上隅に突き刺し、代表6ゴール目を決めた。

それでも、ポーランドMFニコラ・ザレフスキがカットインからゴール右にシュートを流し込み、1-1とした。

だが、44分にセットプレーからDFグスタフ・ラガービエルケが頭で沈め、スウェーデンが勝ち越し点を挙げた。

後半にポーランドが再び同点に追いつく。55分、右からのクロスをファーサイドでザレフスキが中央へ折り返す。カロル・シヴィデルスキが押し込み、ポーランドが同点とした。

終盤にドラマが待っていた。88分、スウェーデンが右からの折り返しから連続シュート。GKとポストに阻まれるも、最後はギェケレシュが押し込んだ。

試合は3-2で終了し、スウェーデンのワールドカップ出場が決定。日本代表と同じグループFに入る。