スーパーGT第8戦もてぎの放送予定・視聴方法

SUPER GT(スーパーGT)の2025シーズン、「スーパーGT第8戦もてぎ」が、11月1日(土)から2日(日)に行われる。

本記事では、「スーパーGT第8戦もてぎ」の放送予定や視聴方法などを紹介する。

SUPER GT 第6戦｜開催日程

SUPER GTの2025シーズン第8戦は、モビリティリゾートもてぎで11月1日(土)から2日(日)に行われる。

1日が予選、2日が決勝レースの開催日予定だ。

SUPER GT 第8戦｜放送・配信予定

「SUPER GT2025 スーパーGT第8戦もてぎ」は、衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』で中継・ライブ配信される。

■SUPER GT 第8戦 放送日程

SUPER GT 第8戦｜無料視聴方法

前述の通り、「SUPER GT2025 スーパーGT第8戦もてぎ」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能となっている。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「ライブを観る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

