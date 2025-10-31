スーパーGT第8戦もてぎの放送予定・視聴方法

SUPER GT(スーパーGT)の2025シーズン、「スーパーGT第8戦もてぎ」が、11月1日(土)から2日(日)に行われる。
本記事では、「スーパーGT第8戦もてぎ」の放送予定や視聴方法などを紹介する。
SUPER GT 第6戦｜開催日程
SUPER GTの2025シーズン第8戦は、モビリティリゾートもてぎで11月1日(土)から2日(日)に行われる。
1日が予選、2日が決勝レースの開催日予定だ。
SUPER GT 第8戦｜放送・配信予定
「SUPER GT2025 スーパーGT第8戦もてぎ」は、衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』で中継・ライブ配信される。
■SUPER GT 第8戦 放送日程
|時刻
|セッション
|チャンネル
|11/1(土)
9:00-12:00
|公式練習
|・衛星放送
なし
・ネット
J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)
|11/1(土)
13:50-17:30
|予選
|・衛星放送
J SPORTS2
・ネット
J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)
|11/2(日)
10:30-12:30
|選手紹介～F2展示飛行～ウォームアップ走行
|・衛星放送
なし
・ネット
J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)
|11/2(日)
12:30-16:30
|決勝
|・衛星放送
J SPORTS4
・ネット
J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)
SUPER GT 第8戦｜無料視聴方法
前述の通り、「SUPER GT2025 スーパーGT第8戦もてぎ」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。
『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能となっている。
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス
- 「ライブを観る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。