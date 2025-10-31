このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
supergt(C)Getty Images
スーパーGPをPrimeVideo「J Sportsチャンネル」で配信
GOAL

スーパーGT第8戦もてぎの放送予定・視聴方法

「SUPER GT(スーパーGT) 2025 第8戦 もてぎ」の日程や放送・中継予定、視聴方法などを紹介。

今すぐ視聴可能

Amazon

映画・アニメ・ドラマなど多種多様なジャンルの作品をAmazon Prime Videoチャンネルで視聴可能！

月額600円(税込)ですぐに視聴可能

初回30日間無料体験あり

月額600円(税込)～

まずは30日間0円体験

無料登録

SUPER GT(スーパーGT)の2025シーズン、「スーパーGT第8戦もてぎ」が、11月1日(土)から2日(日)に行われる。

スーパーGPをPrimeVideo「J SPORTSチャンネル」で配信無料トライアルに登録

本記事では、「スーパーGT第8戦もてぎ」の放送予定や視聴方法などを紹介する。

SUPER GT 第6戦｜開催日程

SUPER GTの2025シーズン第8戦は、モビリティリゾートもてぎで11月1日(土)から2日(日)に行われる。

1日が予選、2日が決勝レースの開催日予定だ。

SUPER GT 第8戦｜放送・配信予定

「SUPER GT2025 スーパーGT第8戦もてぎ」は、衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』で中継・ライブ配信される。

■SUPER GT 第8戦 放送日程

時刻セッションチャンネル
11/1(土)
9:00-12:00		公式練習・衛星放送
なし
・ネット
J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)
11/1(土)
13:50-17:30		予選・衛星放送
J SPORTS2
・ネット
J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)
11/2(日)
10:30-12:30		選手紹介～F2展示飛行～ウォームアップ走行・衛星放送
なし
・ネット
J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)
11/2(日)
12:30-16:30		決勝・衛星放送
J SPORTS4
・ネット
J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)

SUPER GT 第8戦｜無料視聴方法

前述の通り、「SUPER GT2025 スーパーGT第8戦もてぎ」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能となっている。

j sports amazon

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「ライブを観る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

スーパーGPをPrimeVideo「J SPORTSチャンネル」で配信無料トライアルに登録

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

広告
0