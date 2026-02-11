リヴァプール、主将の一発で勝利も…右SBで先発の遠藤航が足首負傷で交代

現地時間11日、イングランド・プレミアリーグは第26節が行われ、遠藤航の所属するリヴァプールは敵地スタジアム・オブ・ライトでサンダーランドと対戦した。

前節マンチェスター・シティ戦の終了間際に退場処分を受けたソボスライに代わり、遠藤が右サイドバックとして先発出場。また左サイドバックにロバートソンを起用した以外はシティ戦と同じメンバーで臨んだ。

立ち上がりからボールを保持して主導権を握るリヴァプールだが、なかなか決定機を作ることができない。焦れた展開となる中、遠藤は右サイドでサラーをフォローしつつ、サンダーランドのカウンターの芽を摘むなど守備での貢献が目立った。

リヴァプールは30分、ヴィルツのミドルシュートが枠を捉えるも、GKローフスが横っ飛びではじく。33分にはエリア内左でガクポからのパスを受けたヴィルツが左足を振り抜くと、DFの股を抜けたシュートは右のポストを叩いた。

互いに無得点で迎えた後半、セットプレーで均衡が破られる。61分、サラーの右CKをニアサイドのファン・ダイクが頭で合わせると、ゴール左に立っていたディアッラも頭でクリアしきれず、リヴァプールが先制に成功した。

先制したリヴァプールだが、直後にアクシデントが発生。ムキエレが入れたアーリークロスをエリア内左の遠藤が足を伸ばしてクリアするも、芝に左足首を引っかけてしまう。しばらく起き上がれず、一度はプレーに復帰するものの、プレーが途切れた際に再び倒れ込む。苦悶の表情を手で覆ったままストレッチャーに固定されて運ばれ、代わりにゴメスが投入された。

75分にガクポを下げてカーティス・ジョーンズを投入したリヴァプールは78分、ロバートソンの左クロスをエキティケが頭で叩きつけるも、ゴール左へと外してしまう。

アディショナルタイムは遠藤の治療時間があったため7分と長めに取られ、1点を追うサンダーランドが猛攻を仕掛ける。リヴァプールは88分にエキティケを下げてキエーザを投入しており、逃げ切りを図りつつもカウンターを狙う。

上手く時間を使いながら、最後までサンダーランドにゴールを許さなかったリヴァプールが敵地で3ポイントを手にした。サンダーランドはこれが今季ホーム初黒星となった。

■試合結果

サンダーランド 0-1 リヴァプール

■得点者

リヴァプール：ファン・ダイク（61分）