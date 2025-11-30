このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoクリスタル・パレス
Selhurst Park
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
GOAL

鎌田大地は？ C・パレス対マン・Uのスタメン発表 | プレミアリーグ第13節

【U-NEXT 放送・配信予定】プレミアリーグ第13節、クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッドはU-NEXTで配信・放送される。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

プレミアリーグ第13節が11月30日(日)に開催。クリスタル・パレスとマンチェスター・ユナイテッドのスターティングメンバーが発表された。

C・パレス スタメン

マンチェスター・U スタメン

クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【鎌田大地出場予定】クリスタル・パレスvsマン・UはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッドのU-NEXT視聴方法

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26シーズンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典あり

まずは31日間無料体験に登録
0