日本時間2025年11月10日(月)に行われる2025-26シーズンのジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第14節で、谷口影悟・伊藤涼太郎・山本理仁・小久保玲央ブライアン・後藤啓介・松澤海斗・畑大雅の所属するシント=トロイデンと、スタンダール・リエージュが対戦する。

本記事では、シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュ｜試合日程・キックオフ時間

シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュは、日本時間11月10日(月)にシント=トロイデンのホーム、大王わさびスタイエンスタジアムで開催される。

大会：2025-26 ジュピラー・プロ・リーグ 第14節

日時：2025年11月10日(月) 0:00キックオフ／日本時間

対戦：シント=トロイデン vs スタンダール・リエージュ

会場：大王わさびスタイエンスタジアム

シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュ｜放送・配信予定

ジュピラー・プロ・リーグ第14節のシント=トロイデンvsスタンダール・リエージュは『BS10』と『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュ チーム情報

