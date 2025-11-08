このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ジュピラー･プロリーグ
team-logoシント＝トロイデン
Daio Wasabi Stayen Stadium
team-logoスタンダール・リエージュ
【11月10日】シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュのテレビ放送・ネット配信予定｜ジュピラー・プロ・リーグ第14節

【日本人選手多数所属】ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）2025−26第14節、シント=トロイデン対スタンダール・リエージュのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年11月10日(月)に行われる2025-26シーズンのジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第14節で、谷口影悟・伊藤涼太郎・山本理仁・小久保玲央ブライアン・後藤啓介・松澤海斗・畑大雅の所属するシント=トロイデンと、スタンダール・リエージュが対戦する。

本記事では、シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュ｜試合日程・キックオフ時間

シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュは、日本時間11月10日(月)にシント=トロイデンのホーム、大王わさびスタイエンスタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 ジュピラー・プロ・リーグ 第14節
  • 日時：2025年11月10日(月) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：シント=トロイデン vs スタンダール・リエージュ
  • 会場：大王わさびスタイエンスタジアム

シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュ｜放送・配信予定

ジュピラー・プロ・リーグ第14節のシント=トロイデンvsスタンダール・リエージュは『BS10』と『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)
DAZN
(年間プランがおすすめ)

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのジュピラー・プロ・リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

シント=トロイデンvsスタンダール・リエージュ チーム情報

シント＝トロイデン vs スタンダール・リエージュ スタメン

シント＝トロイデンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSTL
16
小久保玲央ブライアン
5
谷口彰悟
3
畑大雅
18
シメン・ユクレラー
20
レイン・ファン・ヘルデン
7
アルブノール・ムジャ
8
アブドゥライ・シサコ
10
イリアス・セヴァウイ
13
伊藤涼太郎
6
山本理仁
42
後藤啓介
1
M. Epolo
25
I. Hautekiet
24
ジョズエ・ホマウ
7
トビアス・モール
20
イブラヒムカラモコ
10
デニス・イカート
6
H. Sahabo
17
ラフィキ・サイード
11
A. Abid
27
モハメド・エル・ハンコウリ
9
トーマス・アンリ

4-2-3-1

STLAway team crest

STT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ワウター・ヴランケン

STL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • V. Euvrard

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

STT
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

STL
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

STT

直近の 5 試合

STL

0

勝利

3

引分け

2

勝利

7

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
5/5

順位表

0