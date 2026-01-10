このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoザンクト・パウリ
Millerntor Stadion
team-logoRBライプツィヒ
ザンクトパウリvsRBライプツィヒを配信
Yuta Tokuma

【1月10日】ザンクトパウリvsRBライプツィヒのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第16節

【藤田譲瑠チマ・安藤智哉出場予定】2025-26ブンデスリーガ第16節、ザンクトパウリ対RBライプツィヒのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第16節が日本時間2026年1月10日(土)に開催され、藤田譲瑠チマと安藤智哉が所属するザンクトパウリと、RBライプツィヒが対戦する。

【藤田譲瑠チマ・安藤智哉出場予定】ザンクトパウリvsRBライプツィヒはDAZNでライブ配信

本記事では、ザンクトパウリvsRBライプツィヒの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ザンクトパウリvsRBライプツィヒ｜試合日程・キックオフ時間

ザンクトパウリvsRBライプツィヒは、日本時間1月10日(土)にザンクト・パウリのホーム、ミラントア・シュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第16節
  • 日時：2026年1月10日(土)　23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ザンクトパウリ vs RBライプツィヒ
  • 会場：ミラントア・シュタディオン

ザンクトパウリvsRBライプツィヒ｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第16節のザンクトパウリvsRBライプツィヒは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ザンクトパウリvsRBライプツィヒのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

ザンクトパウリvsRBライプツィヒ チーム情報

ザンクト・パウリ vs RBライプツィヒ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アレクサンダー・ブレッシン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オーレ・ヴェルナー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FCP
-直近成績

ゴールを許す
5/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

RBL
-直近成績

ゴールを許す
11/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

FCP

直近の 5 試合

RBL

2

勝利

1

Draw

2

勝利

4

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表

0