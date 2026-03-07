Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoザンクト・パウリ
Millerntor Stadion
team-logoフランクフルト
ザンクト・パウリvsフランクフルトを配信！DMM×DAZNホーダイでお得な限定キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【3月8日】ザンクト・パウリvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第25節

【藤田譲瑠チマ・安藤智哉・原大智/堂安律・小杉啓太所属】2025-26ブンデスリーガ第25節、ザンクト・パウリ対アイントラハト・フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第25節が日本時間2026年3月8日(日)に開催され、藤田譲瑠チマ・安藤智哉・原大智の所属するザンクト・パウリと、堂安律・小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

本記事では、ザンクト・パウリvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ザンクト・パウリvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ザンクト・パウリvsアイントラハト・フランクフルトは、日本時間3月8日(日)にザンクト・パウリのホーム、ミラントア・シュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第25節
  • 日時：2026年3月8日(日)23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ザンクト・パウリ vs アイントラハト・フランクフルト
  • 会場：ミラントア・シュタディオン

ザンクト・パウリvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第25節のザンクト・パウリvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ザンクト・パウリvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

ザンクト・パウリvsフランクフルトチーム情報

ザンクト・パウリ vs フランクフルト 予想スタメン

ザンクト・パウリHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-1-4-1

Home team crestSGE
22
ニコラ・ヴァシリ
8
エリック・スミス
5
ハウケ・ヴァール
21
ラース・リッツカ
16
藤田譲瑠チマ
2
マノリス・サリアカス
10
ダネル・シナニ
11
アルカディウシュ・ピルカ
7
ジャクソン・アーバイン
6
ジェイムズ・サンズ
28
マティアス・ペレイラ＝ラージ
23
ミヒャエル・ツェッテラー
4
ロビン・コッホ
34
ナムディ・コリンズ
21
ナサニエル・ブラウン
5
オーレル・アメンダ
19
ジャン＝マテオ・バホヤ
27
マリオ・ゲッツェ
25
アルノー・カリムエンド＝ムインガ
6
オスカル・ホイルンド
16
ヒューゴ・ラーション
9
ヨナタン・ブルカルト

4-1-4-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アレクサンダー・ブレッシン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • A. Riera

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCP
-直近成績

ゴールを許す
5/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
9/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

FCP

直近の 5 試合

SGE

1

Win

1

Draw

3

勝利

5

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

