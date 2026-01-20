このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoスポルティングCP
Estadio Jose Alvalade
team-logoパリ・サンジェルマン
Yuta Tokuma

【1月21日】スポルティングCPvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【守田英正出場予定】1月21日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節、スポルティングCP対パリ・サンジェルマンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月21日(水)に開催。守田英正が所属するスポルティングCPとパリ・サンジェルマンが対戦する。

本記事では、スポルティングCPvsパリ・サンジェルマンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

スポルティングCPvsPSGの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のスポルティングCPvsパリ・サンジェルマンは、スポルティングのホーム「エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月21日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：スポルティングCP vs パリ・サンジェルマン
  • 会場：エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ

スポルティングCPvsPSGの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、スポルティングCPvsパリ・サンジェルマンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

スポルティングCPvsPSG チーム情報

スポルティングCP vs パリ・サンジェルマン 予想スタメン

スポルティングCPHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestPSG
1
ルイ・シルヴァ
22
イバン・フレスネダ
2
マテウス
25
ゴンサロ・イナシオ
13
ゲオルギオス・バジャニディス
20
マクシミリアーノ・アラウホ
5
守田英正
17
フランシスコ・トリンコン
52
ジョアン・シモンエス
10
ジェニー・カタモ
97
ルイス・スアレス
30
リュカ・シュヴァリエ
5
マルキーニョス
25
ヌーノ・メンデス
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
51
ウィリアム・パチョ
17
ヴィティーニャ
8
ファビアン・ルイス
24
セニー・マユル
14
デジレ・ドゥエ
10
ウスマン・デンベレ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア

4-3-3

PSGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイ・ボルヘス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SCP
-直近成績

ゴールを許す
13/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

PSG
-直近成績

ゴールを許す
11/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SCP

Last match

PSG

0

勝利

0

引分け

1

Win

2

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表

