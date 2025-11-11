バルセロナとスペイン代表の亀裂は深まる…ヤマル離脱で代表指揮官「いきなり問題を聞かされた」

スペインサッカー連盟（RFEF）は、バルセロナFWラミン・ヤマルの代表チームからの離脱について「驚きと懸念」を表明した。『BBC』が伝えている。

11月のインターナショナルウィークでは、15日にジョージア代表と、18日にトルコ代表と対戦するスペイン代表。現在2026年ワールドカップ欧州予選でグループEの首位を走っている状況だが、本大会出場をかけた重要な2連戦に向け、バルセロナを牽引する18歳FWもメンバーに招集していた。しかし11日、「ラミン・ヤマルを代表招集から外すことを決定した」と発表している。

RFEFの発表によると、代表チームの合宿が始まった10日午前、ヤマルは所属クラブであるバルセロナにて、鼠径部の不快感を除去するために「高周波処置」を受けていた模様。これをRFEFのメディカルチームは知らされていなかったとのこと。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、この異例の状況について驚きを隠さず、 「このような状況は経験したことがない。普通のことではないと思う」と述べ、さらに「何も知らず、何も聞いておらず、詳細も知らない。そして、いきなり健康上の問題について聞かされる。驚くしかない」と胸中を明かした。

RFEFは声明で、「代表チームのメディカルスタッフへの事前連絡なしに実施され、スタッフは昨夜に受け取った報告書を通じて初めて詳細を知った。その報告書には7～10日間の休養が医学的に推奨されると記されていた」と経緯を説明。選手の健康と安全を最優先し、今回の代表メンバーからの離脱を決定したようだ。

バルセロナとRFEFの間では、9月のインターナショナルウィーク期間中にもヤマルの起用をめぐって緊張が走っていた。バルセロナ側は、痛みを抱えている状態でも鎮痛剤を投与して2試合連続で先発させたとし、結果として恥骨の痛みを悪化させてクラブでの4試合を欠場することになったと非難。しかし、デ・ラ・フエンテ監督がハンジ・フリック監督の発言を「私には関係ない」と一蹴している。

それ以降、両者の関係は悪化の一途を辿っていることが伝えられていたが、今回のヤマル離脱によって亀裂が深まる可能性が高まっている。