ワールドカップ 欧州予選
team-logoスペイン
Estadio de La Cartuja
team-logoトルコ
GOAL

【11月19日】スペインvsトルコのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第10節、スペイン代表対トルコ代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年11月19日(水)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、スペイン代表とトルコ代表が対戦する。

本記事では、スペインvsトルコの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

スペインvsトルコ｜試合日程・キックオフ時間

スペインvsトルコは、日本時間11月19日(水)にスペインのセビージャにある、エスタディオ・ラ・カルトゥーハ・デ・セビージャで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第10節
  • 日時：2025年11月19日(水) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：スペイン代表 vs トルコ代表
  • 会場：エスタディオ・ラ・カルトゥーハ・デ・セビージャ

スペインvsトルコ｜放送・配信予定

W杯欧州予選のスペインvsトルコは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

スペインvsトルコのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

スペインvsトルコ チーム情報

スペイン vs トルコ スタメン

スペインHome team crest

4-3-3

フォーメーション

5-4-1

Home team crestTUR
23
C
ウナイ・シモン
14
アイメリク・ラポルテ
22
マルク・ククレジャ
5
マルコス・ジョレンテ
15
パウ・クバルシ
6
ミケル・メリーノ
20
アレイクス・ガルシア
8
ファビアン・ルイス
11
ジェレミ・ピノ
10
ダニ・オルモ
21
ミケル・オヤルザバル
12
アルタイ・バユンドゥル
15
サメット・アカディン
4
チャグラル・ソユンク
20
フェルディ・カディオグル
2
メフメト・ゼキ・チェリク
3
C
メリフ・デミラル
17
イルファン・ジャンヴェチ
6
オルクン・コクチュ
5
サリフ・エズジャン
9
バリス・アルパー・イルマズ
21
デニス・ギュル

5-4-1

TURAway team crest

ESP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルイス・デ・ラ・フエンテ

TUR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヴィンチェンツォ・モンテッラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ESP
-直近成績

ゴールを許す
19/0
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
0/5

TUR
-直近成績

ゴールを許す
15/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ESP

直近の 4 試合

TUR

4

勝利

0

引分け

0

勝利

12

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
3/4
両チームが得点
1/4

順位表

0