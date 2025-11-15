伝説のスペイン代表へ…デ・ラ・フエンテ監督「選手に愛着があるので永遠に記憶に残ってほしい」

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督がラミン・ヤマルについてなど語った。『マルカ』が伝えている。

勝利すれば2026年ワールドカップ出場がほぼ確定するジョージアとの対戦を前に、デ・ラ・フエンテ監督はこのチームが歴史に名を残すのを見たいと語った

「私は選手たちにとても愛着があるので、彼ら全員が永遠に記憶に残ってほしい。何よりも、彼らが皆の記憶に刻まれ、2008年から2012年までの伝説的な代表チームのような存在になってほしいと思っている。このチームはその道を歩みつつあり、選手たちには歴史を作るチャンスがある」

また、最も注目を集めているのがラミン・ヤマル。治療方法についてバルセロナとのやり取りが伝えられていたが、デ・ラ・フエンテ監督は論争をこれ以上煽ることはしなかった。

「一番のニュースは、彼があと15年間私たちと共にいられること。私たちは現在と未来について考えなければならない。現在は、私たちが持っている選手たちに頼り、勝利し、実質的に出場権を確保することを意味し、それが私たちの焦点だ。すべては改善可能であり、誰もが改善しようと努力するが、私たちが改善する必要があるのは明日のパフォーマンスだ。私たちは順調に進んでいるが、さらに改善していく必要がある」

不振のダニ・オルモについては「彼には疑いの余地がない。彼は代表チームにふさわしい選手だ。クラブで調子が悪くても、代表に合流すれば非常に高いレベルでプレーできるタイプの選手だ。欧州選手権ではフィジカルの問題を抱えながらも素晴らしいプレーを見せた。人間としても素晴らしい。出場しても出場しなくても、彼がどんな貢献をしても必ずチームに貢献してくれるだろう」と期待を述べた。