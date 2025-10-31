サザンオールスターズ2025ツアー最終公演の配信予定・視聴方法

サザンオールスターズの2025年ツアー「LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」が開催された。

本記事では、『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』ファイナル、東京ドーム公演の視聴方法を紹介する。

LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」｜概要

『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は、2025年に行われたサザンオールスターズの全国アリーナ＆5大ドームツアー。サザンオールスターズが通算16枚目となる最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を引っ提げ、今年1月から5月にかけて開催された。

5月29日に東京ドームで行われたツアーファイナルが、「U-NEXT」で配信される。

U-NEXTの視聴方法

「THANK YOU SO MUCH!!」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2025年10月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください