連勝逃し直近5試合で1勝…リヴァプール指揮官スロット「今シーズンはチャンスを多く与えないのに、チャンスで決められてしまうことが多すぎる」

リヴァプールのアルネ・スロット監督が不調について語っている。『スカイスポーツ』が伝えた。

リヴァプールは3日、プレミアリーグ第14節でサンダーランドと対戦。アンフィールドで先制を許すも、フロリアン・ヴィルツのシュートがオウンゴールを誘い、1-1のドローで終えている。リヴァプールは連勝を逃し、直近5試合で1勝のみとなった。

スロット監督は「失点もチャンスメイクもほとんどなかった試合だったが、失点は本当に不運だった。ボールがコースを変えただけだったし、どこに飛んでもおかしくなかったが、今の時間帯でゴールに入った」と語りこう続けた。

「我々が彼らに勝てなかったのには理由があり、他のチームが彼らに勝つのに苦労したのには理由がある」

また、『BBC』では「今シーズンはチャンスを多く与えないのに、チャンスで決められてしまうことが多すぎる。勝利をつかむほどの幸運はなかったが、ここ数週間であればこの試合に負けていただろうから、これはプラス材料だ」と話している。

フロリアン・ヴィルツのゴールがオウンゴールと判定されたことについては「あれも幸運だったが、彼にとってチャンスだった可能性もあった。両チームともチャンスは多くなかった。後半は本当に不運だった。一瞬失点したが、その後は力強く立ち直った」と振り返っている。