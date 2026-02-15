遠藤航の今季中の復帰は可能か…リヴァプール指揮官「チャンスがあることを願う」

リヴァプールのアルネ・スロット監督が改めて遠藤航について語った。クラブ公式サイトが伝えている。

リヴァプールは11日に行われたプレミアリーグ第26節でサンダーランドと対戦し、1-0で勝利。遠藤はこの試合、負傷者が続出している右サイドバックとして先発したが、69分に足首を負傷し、交代を強いられた。

スロット監督は試合後、「まだ検査は必要になるが、かなり長期間の離脱になることは明らかだと思う」と、長期離脱になる見込みだと明かしていたが、14日のブライトン戦後（3-0）にも遠藤の復帰時期についてこう語った。

「今季中に復帰できる可能性は確かにあるが、しばらくは欠場するだろう。正確な期間は今のところ分からない。ケガの状態によっても状況は異なる。すぐに診断が下せる場合もあれば、数日様子を見る必要がある場合もある。ワタに関しては、最後の点は彼自身の状況だ。彼は来週も来月もチームには入らないが、シーズン終盤には再びチームに合流できるチャンスがあることを願っている。いずれにせよ今後の状況次第だ」

また、右サイドバックとしてプレーしたカーティス・ジョーンズについては「素晴らしい。本当に素晴らしいプレーを見せてくれた。最初のゴールが左サイドバックから右サイドバックへのアシストだったのは、とても嬉しかったね」と評価している。