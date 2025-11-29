このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logo湘南ベルマーレ
Lemon Gas Stadium Hiratsuka
team-logo清水エスパルス
Yuta Tokuma

【11月30日】湘南ベルマーレvs清水エスパルスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第37節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第37節、湘南ベルマーレ対清水エスパルスのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

2025年11月30日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第37節で、湘南ベルマーレと清水エスパルスが対戦する。

【J1第37節】湘南vs清水をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録録

本記事では、湘南ベルマーレvs清水エスパルスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

湘南ベルマーレvs清水エスパルス｜試合日程・キックオフ時間

湘南ベルマーレvs清水エスパルスは、11月30日(日)に湘南のホーム、レモンガススタジアム平塚で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月30日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：湘南ベルマーレ vs 清水エスパルス
  • 会場：レモンガススタジアム平塚

【J1第37節】湘南vs清水をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

湘南ベルマーレvs清水エスパルス｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第37節の湘南ベルマーレvs清水エスパルスは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J1第37節】湘南vs清水をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

湘南ベルマーレvs清水エスパルスのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

湘南ベルマーレvs清水エスパルス チーム情報

湘南ベルマーレ vs 清水エスパルス スタメン

湘南ベルマーレHome team crest

3-1-4-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestSSP
31
真田幸太
32
松村晟怜
4
舘幸希
66
松本大弥
47
中野伸哉
28
太田修介
7
小野瀬康介
14
茨田陽生
17
田村蒼生
72
二田理央
10
鈴木章斗
1
沖悠哉
66
住吉ジェラニレショーン
70
高木践
28
吉田豊
23
北川航也
21
矢島慎也
14
山原怜音
33
乾貴士
7
カピシャーバ
98
マテウス・ブエノ
38
髙橋利樹

3-4-2-1

SSPAway team crest

SHO
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 山口智

SSP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 秋葉忠宏

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SHO
-直近成績

ゴールを許す
6/6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

SSP
-直近成績

ゴールを許す
7/12
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

SHO

直近の 5 試合

SSP

1

Win

1

Draw

3

勝利

6

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

0