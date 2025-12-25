清水が横浜FMからMF井上健太を獲得「成功を勝ち取りたいです。ハングリーです」

横浜F・マリノスのMF井上健太が清水エスパルスへ完全移籍することが発表された。

横浜FMの下部組織出身の井上。大分トリニータを経て横浜FMへ加入。2025シーズンはJ1リーグ戦28試合に出場した。清水移籍に際して井上は「横浜F・マリノスから来ました、井上健太です。清水エスパルスで成功を勝ち取りたいです。ハングリーです。自分のすべてを出します。よろしくお願いします」とコメントした。

また、3年間在籍した横浜FMに向けて以下のように感謝を述べた。

「横浜F・マリノスを離れることになりました。在籍した3年間、このクラブに関わるすべての方々に感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。大好きだったクラブでプレーをできたこと。最高のチームメイト、スタッフと一緒に働けたこと。マリノスファミリーを感じることができた本当に幸せな時間でした。また、様々な経験をして、多くのことを学ぶことができました」

「特に今年は苦しいシーズンでしたが、多くの新しいことを学ぶことができたシーズンでもありました。本当に苦しい時こそ、誰がこのクラブのために共に戦ってくれているのかが分かる。誰がこのクラブに本気ですべてを捧げているかを。受け入れ難いこともありましたが、そんなことをも凌駕する真のマリノスファミリーに出会えたこと、僕の心にあった葛藤、苦悩を強烈なエネルギーに変えてくれました」

「感謝してもしきれませんし、もうこんな思いをさせてもらえることはないと思います。そんな方々に結果で返せなかった悔しい気持ちをこの先も決して忘れずにいたいと思います。これまでも積み重ねて、しんどい道を選択して人生を豊かにしてきました。ここで学んだことを活かして次に進みます」