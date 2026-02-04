明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場する清水エスパルスの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
清水エスパルス｜最新試合予定・放送局
清水エスパルス｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|沖 悠哉
|GK
|16
|梅田 透吾
|GK
|22
|石川 慧
|甲府／新加入
|GK
|30
|佐々木 智太郎
|DF
|3
|高橋 祐治
|DF
|4
|蓮川 壮大
|DF
|5
|北爪 健吾
|DF
|14
|パク スンウク
|浦項スティーラース(韓国)／新加入
|DF
|15
|本多 勇喜
|神戸／新加入
|DF
|20
|オム ジュヨン
|慶北自然科学高校(韓国)／新加入
|DF
|25
|マテウス ブルネッティ
|DF
|28
|吉田 豊
|DF
|39
|日髙 華杜
|DF
|51
|住吉 ジェラニレショーン
|DF
|70
|高木 践
|MF
|6
|宇野 禅斗
|MF
|7
|カピシャーバ
|MF
|8
|井上 健太
|横浜FM／新加入
|MF
|10
|マテウス ブエノ
|MF
|11
|中原 輝
|鳥栖／完全移籍
|MF
|17
|弓場 将輝
|MF
|21
|松崎 快
|MF
|27
|針生 涼太
|清水ユース／トップ昇格
|MF
|33
|土居 佑至
|清水ユース／トップ昇格
|MF
|41
|鈴木 奎吾
|流通経済大学／新加入
|MF
|44
|西原 源樹
|MF
|47
|嶋本 悠大
|MF
|81
|小塚 和季
|MF
|97
|大畑 凜生
|FW
|9
|オ セフン
|町田／期限付き移籍
|FW
|18
|郡司 璃来
|FW
|23
|千葉 寛汰
|FW
|29
|アフメド アフメドフ
|FW
|38
|髙橋 利樹
|FW
|49
|北川 航也
|FW
|50
|アルフレド ステファンス
清水エスパルス戦のおすすめ視聴方法
清水エスパルスが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可