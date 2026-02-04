Goal.com
shimizu-team photo-202510(C)Getty Images
Yuta Tokuma

清水エスパルス 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場する清水エスパルスの2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する清水エスパルスの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

清水エスパルス｜最新試合予定・放送局

名古屋グランパス 対 清水エスパルス
DMM×DAZNホーダイ
清水エスパルス 対 京都サンガF.C.
DMM×DAZNホーダイ

ライブ視聴

DMM×DAZNホーダイ
テレビ静岡
清水エスパルス 対 ヴィッセル神戸
DMM×DAZNホーダイ

ライブ視聴

DMM×DAZNホーダイ
静岡放送
ガンバ大阪 対 清水エスパルス
DMM×DAZNホーダイ

清水エスパルス｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1沖　悠哉 
GK16梅田　透吾 
GK22石川　慧甲府／新加入
GK30佐々木　智太郎 
DF3高橋　祐治 
DF4蓮川　壮大 
DF5北爪　健吾 
DF14パク　スンウク浦項スティーラース(韓国)／新加入
DF15本多　勇喜神戸／新加入
DF20オム　ジュヨン慶北自然科学高校(韓国)／新加入
DF25マテウス　ブルネッティ 
DF28吉田　豊 
DF39日髙　華杜 
DF51住吉　ジェラニレショーン 
DF70高木　践 
MF6宇野　禅斗 
MF7カピシャーバ 
MF8井上　健太横浜FM／新加入
MF10マテウス　ブエノ 
MF11中原　輝鳥栖／完全移籍
MF17弓場　将輝 
MF21松崎　快 
MF27針生　涼太清水ユース／トップ昇格
MF33土居　佑至清水ユース／トップ昇格
MF41鈴木　奎吾流通経済大学／新加入
MF44西原　源樹 
MF47嶋本　悠大 
MF81小塚　和季 
MF97大畑　凜生 
FW9オ　セフン町田／期限付き移籍
FW18郡司　璃来 
FW23千葉　寛汰 
FW29アフメド　アフメドフ 
FW38髙橋　利樹 
FW49北川　航也 
FW50アルフレド　ステファンス 

清水エスパルス戦のおすすめ視聴方法

清水エスパルスが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

