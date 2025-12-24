清水、韓国代表DFパク・スンウクの加入発表「私は『初めて』という言葉が好きです」

清水エスパルスは24日、浦項スティーラース(韓国)の韓国代表DFパク・スンウクが完全移籍で加入することを発表した。入国手続きの上、来日後メディカルチェックを経て、正式契約となる。

浦項スティーラースでプレーするパク・スンウクは2025シーズンはリーグ戦34試合で1ゴールを記録。Kリーグ通算では135試合に出場する。また、韓国代表としても5試合に出場し、E-1選手権にも参加した。パク・スンウクは清水加入に際して以下のようにコメントしている。

『こんにちは。清水エスパルスの選手となりました、パク・スンウクです。IAI スタジアム日本平でファンの皆さまにお会いできることを、とても楽しみにしています。清水エスパルスは、サッカー選手として新たな挑戦をする海外での初めてのクラブです。私は「初めて」という言葉が好きです。新しく、ワクワクし、挑戦する気持ちを与えてくれる言葉だからです。サッカーを始めた当時の初心を忘れず、ピッチの上で皆さまに自分のプレーをお見せしたいと思います。最後に、この新たなスタートの機会を与えてくださった清水エスパルスのクラブ関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。ご期待に応えられる選手になれるよう、全力を尽くします。清水エスパルスの新しい一員となった私、パク・スンウクへの温かいご声援を、どうぞよろしくお願いいたします。近いうちにお会いしましょう。ありがとうございます』

また、反町康治GMは以下のように期待を寄せた。

「エスパルスファミリーの皆様、このたび、浦項スティーラース（韓国）のパク・スンウク選手が、来季より加入することが決定しました。センターバック、サイドバックをこなすマルチロールなプレースタイルは、チームの守備をより堅実で堅固なものに出来ると期待しています。時速35 キロを出せるスピードで相手攻撃の芽を摘み、広大なスペースをカバーする守備力と優先順位を間違えない安定した攻撃力は、チームの勝利に大きく貢献出来ると考えています。初めての海外挑戦で不安等あると思いますが、1日でも早く日本のサッカー、文化に慣れるようサポートしていきます。ファン、サポーターの皆様も温かく迎えていただき、熱いご声援をよろしくお願いいたします。パク選手、ようこそ清水エスパルスへ、そして共に闘いましょう！！」