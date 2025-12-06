このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J. League 3 Qualification
team-logoMIOびわこ滋賀
team-logoアスルクラロ沼津
Yuta Tokuma

【12月7日】レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津のテレビ放送・ネット配信予定｜J3・JFL入れ替え戦 第1戦

【J3・JFL入れ替え戦放送予定】12月7日開催の2025 J3・JFL入れ替え戦 第1戦、レイラック滋賀FC対アスルクラロ沼津のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年12月7日(日)に行われる2025シーズンのJ3・JFL入れ替え戦 第1戦で、レイラック滋賀FCとアスルクラロ沼津が対戦する。

本記事では、レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津｜試合日程・キックオフ時間

レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津は、12月7日(日)に滋賀のホーム、平和堂ＨＡＴＯスタジアムで開催される。

  • 大会：2025 J3・JFL入れ替え戦 第1戦
  • 日時：2025年12月7日(日) 13:00キックオフ
  • 対戦：レイラック滋賀FC vs アスルクラロ沼津
  • 会場：平和堂ＨＡＴＯスタジアム

レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津｜放送・配信予定

2025 J3・JFL入れ替え戦 第1戦のレイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津は『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津のおすすめ視聴方法

2025　J3・JFL入れ替え戦は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

レイラック滋賀FCvsアスルクラロ沼津 チーム情報

成績

RSH
-直近成績

ゴールを許す
3/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

ACN
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

RSH

Last match

ACN

1

Win

0

引分け

0

勝利

1

得点

0
2.5ゴール以上のゲーム
0/1
両チームが得点
0/1

順位表

0