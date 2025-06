セックス・アンド・ザ・シティ新シーズンはどこで見れる?配信視聴方法

【海外ドラマ 放送予定】セックス・アンド・ザ・シティの日本でのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

maxオリジナルドラマ『AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』が、2025年5月30日(金)より本国同時で独占配信される。

本記事では、「AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章とは?

SATCの愛称で世界的人気を博したHBOドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ」の続編として、2021年よりスタートした大人気シリーズが「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章」だ。

全12話となるシーズン3では、新生活を始めたキャリーが浮き沈みに直面しながら50代の人生を切り開いていく姿や、シャーロットの母親・妻・友人としてのバランスの葛藤、ミランダの新たなキャリアへのスタート、そしてアンソニーの恋の行方やシーマやリサらの、仕事や恋に奮闘する姿を描き出す。

AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章のキャストは?

【キャスト(吹替キャスト)】

■キャリー・ブラッドショー役:サラ・ジェシカ・パーカー(CV:永島由子)

■ミランダ・ボッブス役:シンシア・ニクソン(CV:渡辺美佐)

■シャーロット・ヨーク役:クリスティン・デイヴィス(CV:松谷彼哉)

■シーマ・パテル役:サリタ・チョウドリー(CV:三石琴乃)

■リサ・トッド・ウェクスリー役:ニコール・アリ・パーカー(CV:沢城みゆき)

■リリー・ゴールデンブラット役:キャシー・アン(CV:内田彩)

AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章の配信開始日は?

セックス・アンド・ザ・シティ新章は、2025年5月30日(金)より『U-NEXT』で本国と同時で独占配信を開始。

2025年5月30日(金)10:00から毎週金曜日に、本国同時で字幕版を配信する。

このため、地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での放送および配信は実施されない。

中継/配信予定

放送局 配信開始日時 中継 U-NEXT 5/30(金)10:00 独占配信

