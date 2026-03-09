モドリッチ、盟友の前でダービー勝利し「セルヒオ・ラモススピリットを感じた」

ミランのMFルカ・モドリッチがダービー勝利に喜びを爆発させた。イタリア『DAZN』が伝えている。

ミランは8日、セリエA第28節でインテルと対戦。前半に生まれたペルヴィス・エストゥピニャンの1点を守りきり、ダービーで大きな勝利を手にしている。

モドリッチは「我々は常に信じてきたが、1試合ずつ戦っていかなければならない」と話す。

「前半はものすごい努力で素晴らしいパフォーマンスだった。インテルは後半から反撃してきた。彼らは強いチームだからね。でも、それでも我々に対して実質的に何もチャンスを作ることはできなかった。これは我々がいかにうまく守備し、組織的であったかを示しており、勝利に値した」

また、この試合では盟友セルヒオ・ラモスが観戦に来ており、モドリッチも言及。「彼は昨日手紙を書いて、この試合を本当に楽しみたいと言っていた。彼がここにいて、しかも勝利を収めてくれたなんて、本当に素晴らしい！今日はセルヒオ・ラモススピリットを少し感じたよ」と話している。

決勝点を挙げたペルヴィス・エストゥピニャンは「僕にとってキャリアで最も重要なゴールだ」と話し、「この練習はやっていた。監督から言われていて、走り込む絶好のチャンスでゴールを決められた」と明かしている。