本田圭佑ともプレーの元イタリア代表が36歳で現役引退…セリエAでは通算380試合出場

元イタリア代表MFジャコモ・ボナヴェントゥーラが36歳で現役引退を発表した。

アタランタやミラン、フィオレンティーナなどでプレーしたボナヴェントゥーラは、セリエA通算380試合出場で64ゴール・56アシストを記録。ミラン時代には本田圭佑とともにプレーし、イタリア代表としても18キャップを記録した。

2024年からはサウジアラビアのアル・シャバブに移籍していたが、昨夏に退団となっていた。ボナヴェントゥーラはSNSを更新し、以下のように引退を発表した。

「サッカーを始めたのは、誰かの役に立とうと思ったからない。足元にボールがあると自由だと感じたから始めた」

「ベルガモで育ち、アタランタが私を形作った。規律、努力、謙虚さ。そしてACミラン。サン・シーロでは、体内にこみ上げてきて消えることのないアドレナリンが湧き上がった。強い絆を築き、偉大なロッソネリの歴史の一部になったと感じた」

「それからフィレンツェ、フィオレンティーナ。忘れられない4シーズンだった。素晴らしい街、素晴らしいファン、そして温かい温かい気持ち。そして最後に、リヤド。他にはない経験だった。新しい友達、そして私を人間的に豊かにしてくれた異なる文化だった」

イタリア代表での経験には「特別なもので言葉では説明できない。ただ感じるだけだ。自分の国を代表することは、生涯忘れられない誇りの源だ」と話している。