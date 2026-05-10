コモがクラブ史上初の欧州カップ戦出場決定…セスク監督「20年後もこの日を忘れない」

セリエAのコモが来季の欧州カップ戦出場を決めた。

コモは10日にエラス・ヴェローナと対戦し、1-0と勝利。残り2試合で6位となり、4位ミランとは2ポイント差、5位ローマとは1ポイント差に。その結果。6位以下になることはなくなり、最低でもカンファレンスリーグへの出場権が保証されることになった。

セスク・ファブレガス監督は、コモをクラブ史上初の欧州大会出場に導いたことについて『DAZN』で「とても嬉しく、誇りに思う」と述べ、2025-26シーズン終了までに「さらに高みを目指したい」と語った。

「とても嬉しく誇りに思う。ちょうど2年前の今日、私たちはセリエAに昇格し、そして今日、ヨーロッパの舞台への出場権を獲得した。チームも、クラブも、ファンも、すべてが成長した。言葉では言い表せない。20年後も、私たちはこの日を忘れないだろう」

「最近はソーシャルメディアのおかげで、あらゆるものがものすごいスピードで進み、プレッシャーも大きい。だからこそ、楽しむことが大切なんだ。これまでいくつのトロフィーを獲得したかは覚えていないけれど、まだまだこれからだ。残り2試合で、さらに高みを目指せるかどうか、これから見ていこう」