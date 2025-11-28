このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logoベガルタ仙台
team-logoいわきFC
【仙台vsいわきを配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
Yuta Tokuma

【11月29日】ベガルタ仙台vsいわきFCの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第38節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第38節、ベガルタ仙台対いわきFCのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、ベガルタ仙台といわきFCが対戦する。

【J2第38節】仙台vsいわきをライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録録

本記事では、ベガルタ仙台vsいわきFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ベガルタ仙台vsいわきFC｜試合日程・キックオフ時間

ベガルタ仙台vsいわきFCは、11月29日(土)に仙台のホーム、ユアテックスタジアム仙台で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節
  • 日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：ベガルタ仙台 vs いわきFC
  • 会場：ユアテックスタジアム仙台

【J2第38節】仙台vsいわきをライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ベガルタ仙台vsいわきFC｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節のベガルタ仙台vsいわきFCは、地上波では『NHK仙台』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J2第38節】仙台vsいわきをライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ベガルタ仙台vsいわきFCのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ベガルタ仙台vsいわきFC チーム情報

ベガルタ仙台 vs いわきFC スタメン

ベガルタ仙台Home team crest

4-4-2

フォーメーション

3-1-4-2

Home team crestIWA
33
林彰洋
5
菅田真啓
3
奥山政幸
2
髙田椋汰
44
井上潮音
47
荒木駿太
14
相良竜之介
8
武田英寿
10
鎌田大夢
9
エロン
11
郷家友太
23
佐々木雅士
5
白井陽貴
2
石田侑資
4
堂鼻起暉
19
大西悠介
32
五十嵐聖己
24
山下優人
27
山中惇希
7
石渡ネルソン
26
坂元一渚璃
38
熊田直紀

3-1-4-2

IWAAway team crest

VES
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 森山佳郎

IWA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 田村雄三

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

VES
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

IWA
-直近成績

ゴールを許す
6/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

VES

直近の 5 試合

IWA

3

勝利

1

Draw

1

Win

8

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

0