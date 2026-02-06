Jリーグは2026年、秋春制を前にJリーグ百年構想リーグを開催する。

本記事では、百年構想リーグおよびJリーグオールスターDAZNカップのチーム分けや選出方法などを紹介する。

百年構想リーグの東西チーム分けは？

百年構想リーグは、J1・20クラブによる「明治安田J1百年構想リーグ」とJ2＆J3・40クラブによる「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の2カテゴリで開催。さらに各カテゴリ内で東西の2グループ(J2・J3は東×2、西×2の計4グループ)に分けて地域リーグラウンドを行う。

地域リーグラウンドの順位決定後、プレーオフラウンドでは他グループ同順位のチーム同士が対戦し、最終順位を決定する。なお、詳細な日程およびレギュレーションはこちらの記事で紹介している。

百年構想リーグの東西チーム分けは以下の通り。

【チーム分け一覧】J1百年構想リーグ

EAST WEST 鹿島アントラーズ 清水エスパルス 水戸ホーリーホック 名古屋グランパス 浦和レッズ 京都サンガF.C. ジェフユナイテッド千葉 ガンバ大阪 柏レイソル セレッソ大阪 FC東京 ヴィッセル神戸 東京ヴェルディ ファジアーノ岡山 FC町田ゼルビア サンフレッチェ広島 川崎フロンターレ アビスパ福岡 横浜F・マリノス V・ファーレン長崎

【チーム分け一覧】J2・J3百年構想リーグ

EAST-A EAST-B WEST-A WEST-B ヴァンラーレ八戸 北海道コンサドーレ札幌 アルビレックス新潟 レイラック滋賀FC ベガルタ仙台 福島ユナイテッドFC カターレ富山 ガイナーレ鳥取 ブラウブリッツ秋田 いわきFC ツエーゲン金沢 レノファ山口FC モンテディオ山形 RB大宮アルディージャ FC大阪 ギラヴァンツ北九州 栃木SC ヴァンフォーレ甲府 奈良クラブ サガン鳥栖 栃木シティ 松本山雅FC カマタマーレ讃岐 ロアッソ熊本 ザスパ群馬 AC長野パルセイロ 徳島ヴォルティス 大分トリニータ 横浜FC ジュビロ磐田 愛媛FC テゲバジャーロ宮崎 湘南ベルマーレ 藤枝MYFC FC今治 鹿児島ユナイテッドFC SC相模原 FC岐阜 高知ユナイテッドSC FC琉球

オールスターの選出はどうなる？

百年構想リーグ終了後、2026年6月13日(土)にはMUFGスタジアム(国立競技場)で「JリーグオールスターDAZNカップ」が行われる。出場選手は、J1・J2・J3の全60クラブの所属選手を対象()にしたファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンなどから選出。百年構想リーグのカテゴリ・グループ分けを基に「J1 EAST」「J1 WEST」「J2・J3 EAST-A」「J2・J3 EAST-B」「J2・J3 WEST-A」「J2・J3 WEST-B」の6チームが構成され、1試合30分制・前後半なしの1DAYトーナメント(全7試合)でチャンピオンおよび全順位を決定する。

■ファン・サポーター投票の仕組み

ファン・サポーター投票は2月6日(金)～5月11日(月)23:59の期間に実施され、Jリーグまたは各クラブ公式LINEからJリーグIDで専用ページにログインすることで、1週間に1回(毎週金曜00:00)投票権が回復。前週の未利用の投票権は自動失効となるが、シーズン中に複数回の投票が可能だ。

ファン・サポーター投票では、「GK、DF、MF、FWの各1名=計4名」+「free枠2名」を選び、計6名までの投票が可能。投票状況について、2月初旬に速報発表、3月下旬～4月上旬に中間発表、5月中旬に最終発表が予定されている。なお、期間中に選手が移籍した場合も得票数は引き継がれる。

■地域リーグラウンドのベストイレブン

地域リーグラウンドのベストイレブンは、その名の通り「明治安田Jリーグ百年構想リーグの各地域グループのベストイレブン」がそのままオールスター入り。その他、ファン・サポーター投票、表彰選考委員会、ポジションバランスなどを考慮して、Jリーグ推薦での追加選出も予定されている。

種類 選出選手 選考手順 発表スケジュール ファン・サポーター投票 フィールドプレイヤーのうち得票数1位 投票期間(2/6～5/11)の総得票数で決定 速報発表 2月初旬(予定) 中間発表 3月下旬〜4月上旬(予定) 最終発表 5月中旬(予定) 得票数1位を除いた各ポジションの上位10名

(GK1名・DF3名・MF4名・FW2名) 得票数1位を除外し、各ポジションの得票上位から選出 クラブ内の得票数1位 クラブ内得票数1位を選出

(得票数1位および上位10名の該当者がいなかったクラブのみ) 監督・コーチ ファン・サポーター投票1位が各チームの監督、2位がコーチ 地域リーグラウンド

ベストイレブン 明治安田Jリーグ百年構想リーグの各地域グループのベストイレブン 選手・監督の投票結果をもとに、選考委員会の審議を経て決定 6月初旬 Jリーグ推薦での追加選出 - ファン・サポーター投票、表彰選考委員会、ポジションバランスなどを考慮して選出 -

※FIFA World Cup 2026 TM に招集された選手、負傷した選手などは不参加。

※ファン・サポーター投票の得票数は、期間中に選手が移籍した場合も引き継ぎ。

オールスターの対戦カードは？

前述の通り、「JリーグオールスターDAZNカップ」は決勝まで東西が分けられたトーナメント形式で開催。1回戦ではJ1の東西2チームがシードとなり、J2・J3の「EAST-A vs EAST-B」、「WEST-A vs WEST-B」が行われる。勝利したチームが2回戦へと進み、「EAST-A vs EAST-B」の勝者は「J1 EAST」、「WEST-A vs WEST-B」の勝者は「J1 WEST」と対戦。そして、東西の勝者同士が決勝戦で激突する。

なお、1回戦の敗者は5位・6位決定戦、2回戦の敗者は3位・4位決定戦に出場し、1位～6位の全順位を決定。勝利している限りは1試合30分制(前後半なし)で試合が行われるが、5位・6位決定戦および3位・4位決定戦は20分制(前後半なし)で行われる。

開催日 ラウンド 対戦カード 会場 Jリーグオールスター

DAZNカップ 2026年6月13日(土) 1回戦 J2・J3 EAST-A

vs

J2・J3 EAST-B MUFGスタジアム

(国立競技場) J2・J3 WEST-A

vs

J2・J3 WEST-B 2回戦 J1 EAST

vs

J2・J3 EAST 勝者 J1 WEST

vs

J2・J3 WEST 勝者 5位・6位決定戦 J2・J3 EAST 敗者

vs

J2・J3 WEST 敗者 3位・4位決定戦 2回戦敗者同士 決勝 2回戦勝者同士

百年構想リーグ＆オールスターの視聴方法

百年構想リーグおよびオールスターは、『DAZN』でのみ全試合視聴が可能。月額加入であれば『DMM×DAZNホーダイが月額最安値！』、年間契約であればDAZN公式サイトからの加入がおすすめだ。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！ポイント還元でお得

DMM

『DMM×DAZNホーダイ』は、「DAZN」と「DMMプレミアム」がセットになったプランだ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用できる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なため、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。

※配信予定は変更となる場合があります。

【DAZN】年間プランが最安値！

年間で『DAZN』に加入することを決めている場合は、「DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)」が月額換算で約2,667円と、最も安い加入方法となる。ただし、途中解約による返金などは受け付けられていない点には注意が必要だ。