SBS歌謡大典2025のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

12月25日に開催されるSBS歌謡祭2025冬のテレビ放送・ネット配信予定は？中継スケジュールや視聴方法を紹介。

SBS歌謡大典2025

12/25(土)13:10～開催

SBS歌謡大典2025は12/25(木)開催

Leminoプレミアムで独占ライブ配信

豪華K-POPアーティストが集結するSBS歌謡大典2025が、12月25日(木)に行われる。

本記事では、SBS歌謡大典2025のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

SBS歌謡大典2025のテレビ放送・ネット配信予定

スキズ、IVE、ルセラといった豪華な面々が集うだけでなく、12月14日に海軍を満期除隊したNCTのテヨンにとって初の復帰の舞台となる歌謡大典2025は、2025年12月25日(木)にのインスパイア・アリーナ(韓国・仁川)で開催。当日は、レッドカーペットが13:10、音楽祭本編が17:00に開始予定だ。

中継は、。ネット『Lemino』がプレミアムプランで独占ライブ配信を予定。また、後日アーカイブ配信も予定されている。

イベントタイムスケジュール放送・配信
SBS歌謡大典20252025/12/25(木)
13:10～ レッドカーペット
17:00～ 音楽祭本編		Leminoプレミアム独占

※すべて日本時間。
※開催・配信スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はイベントまたはLemino公式サイトからご確認ください。

【31日間無料トライアル】SBS歌謡大典2025のおすすめ視聴方法

lemino premium join

Leminoプレミアムでは初回初月無料トライアルを実施しており、期間中はSBS歌謡大典2025だけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて無料で見放題となる。

Leminoの無料トライアル登録方法

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

【一覧】SBS歌謡大典2025の出演アーティスト

MMA2025には、スキズ、IVE、ルセラら豪華アーティストが集結予定となっている。また、12月14日に海軍を満期除隊したNCTのテヨンにとっては初の復帰の舞台だ。出演者一覧は以下の通り。

【MC】

  • Young K(DAY6)
  • ジェミン(NCT DREAM)
  • ユジン(IVE)

【ARTISTS】

  • U-KNOW
  • TAEYOUNG(NCT)
  • NCT DREAM
  • THE BOYZ
  • Stray Kids
  • ATEEZ
  • ITZY
  • TOMORROW X TOGETHER
  • TREASURE
  • aespa
  • ENHYPEN
  • IVE
  • NMIXX
  • LE SSERAFIM
  • &TEAM
  • BOYNEXTDOOR
  • ZEROBASEONE
  • RIIZE
  • TWS
  • NCT WISH
  • ILLIT
  • BABYMONSTER
  • NEXZ
  • MEOVV
  • izna
  • KickFlip
  • Hearts2Hearts
  • KiiiKiii
  • SKINZ
  • HITGS
  • ALLDAY PROJECT
  • Baby DONT Cry
  • AHOF
  • CORTIS
  • AxMxP
  • IDID

※本記事に掲載されている配信情報は2025年12月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

