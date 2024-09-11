3団体統一世界S・ミドル級タイトルマッチの『サウル"カネロ"アルバレスvsエドガー・ベルランガ』が2024年9月15日(日)に米国・ラスベガスのT-モバイルアリーナで開催される。
▶カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガはDAZNがライブ配信！
本記事では、カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガのテレビ放送/ネット配信予定、PPV視聴情報を紹介している。
カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガ｜開催日程
『カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガ』は2024年9月15日(日)に、T-モバイルアリーナ(米国・ラスベガス)で開催される。
イベント開始は日本時間9:00を予定しており、アンダーカードの進行状況によって左右されるが、カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガの開始は日本時間12:00ごろと見込まれる。
カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガ｜テレビ放送・ネット配信予定
カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガは、ネット『DAZN』にてPPV(ペイ・パー・ビュー)形式でライブ配信。その他、テレビ放送が『WOWOWライブ』と『WOWOW 4K』、ネットが『WOWOWオンデマンド』でも中継される。
なお、『DAZN』の有料プラン加入者向けのPPV料金は税込2,500円であり、すでに会員であれば最安値となる。
|開始日時
|配信・放送局
|価格(税込)
|形式
|9/15(日)9:00-(LIVE)
|DAZN
|2,500円
|PPV
|9/15(日)8:00-(LIVE)
|WOWOWオンデマンド
|2,530円
|月額
|9/16(月・祝)21:00-(録画)
|WOWOW(WOWOWライブ/WOWOW 4K)
|2,530円
|月額
DAZN PPV視聴方法Getty Images
PPV(ペイ・パー・ビュー)とは追加有料コンテンツであり、カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガは、DAZN有料プラン既存または新規加入者に向けて2,500円(税込)で販売。購入方法は以下の通り。
■PPV購入方法
- ①「マイ・アカウント」から「アドオン（追加有料コンテンツなど）」を選択
- ②「PPV（ペイ・パー・ビュー）」を選択し、案内に沿って手続きを進行
- ③DAZNメインページから番組タイトルをタップし、手続きを完了すれば視聴可能！
※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」の既存会員または新規加入会員に販売。