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【9月15日】カネロvsベルランガのテレビ放送・ネット配信予定・PPV視聴方法

9月15日開催のボクシングイベント、サウル"カネロ"アルバレスvsエドガー・ベルランガのテレビ放送/ネット配信スケジュール、PPV視聴方法を紹介。

PPVでライブ配信！

DAZN

DAZN PPVでカネロvsベルランガをライブ配信！
PPV購入で視聴可能

PPV配信

9/15(日)9:00～

今すぐ視聴

3団体統一世界S・ミドル級タイトルマッチの『サウル"カネロ"アルバレスvsエドガー・ベルランガ』が2024年9月15日(日)に米国・ラスベガスのT-モバイルアリーナで開催される。

▶カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガはDAZNがライブ配信！

本記事では、カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガのテレビ放送/ネット配信予定、PPV視聴情報を紹介している。

カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガ｜開催日程

『カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガ』は2024年9月15日(日)に、T-モバイルアリーナ(米国・ラスベガス)で開催される。

イベント開始は日本時間9:00を予定しており、アンダーカードの進行状況によって左右されるが、カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガの開始は日本時間12:00ごろと見込まれる。

カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガ｜テレビ放送・ネット配信予定

カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガは、ネット『DAZN』にてPPV(ペイ・パー・ビュー)形式でライブ配信。その他、テレビ放送が『WOWOWライブ』と『WOWOW 4K』、ネットが『WOWOWオンデマンド』でも中継される。

なお、『DAZN』の有料プラン加入者向けのPPV料金は税込2,500円であり、すでに会員であれば最安値となる。

開始日時配信・放送局価格(税込)形式
9/15(日)9:00-(LIVE)DAZN2,500円PPV
9/15(日)8:00-(LIVE)WOWOWオンデマンド2,530円月額
9/16(月・祝)21:00-(録画)WOWOW(WOWOWライブ/WOWOW 4K)2,530円月額

DAZN PPV視聴方法

dazn logoGetty Images

PPV(ペイ・パー・ビュー)とは追加有料コンテンツであり、カネロ・アルバレスvsエドガー・ベルランガは、DAZN有料プラン既存または新規加入者に向けて2,500円(税込)で販売。購入方法は以下の通り。

■PPV購入方法

  • ①「マイ・アカウント」から「アドオン（追加有料コンテンツなど）」を選択
  • ②「PPV（ペイ・パー・ビュー）」を選択し、案内に沿って手続きを進行
  • ③DAZNメインページから番組タイトルをタップし、手続きを完了すれば視聴可能！

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」の既存会員または新規加入会員に販売。