J2 リーグ
team-logo北海道コンサドーレ札幌
team-logo愛媛FC
Yuta Tokuma

【11月29日】北海道コンサドーレ札幌vs愛媛FCの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第38節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第38節、北海道コンサドーレ札幌対愛媛FCのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、北海道コンサドーレ札幌と愛媛FCが対戦する。

本記事では、北海道コンサドーレ札幌vs愛媛FCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

北海道コンサドーレ札幌vs愛媛FC｜試合日程・キックオフ時間

北海道コンサドーレ札幌vs愛媛FCは、11月29日(土)に札幌のホーム、大和ハウス プレミストドームで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節
  • 日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：北海道コンサドーレ札幌 vs 愛媛FC
  • 会場：大和ハウス プレミストドーム

北海道コンサドーレ札幌vs愛媛FC｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節の北海道コンサドーレ札幌vs愛媛FCは、地上波では『NHK札幌』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

北海道コンサドーレ札幌vs愛媛FCのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

北海道コンサドーレ札幌vs愛媛FC チーム情報

北海道コンサドーレ札幌 vs 愛媛FC スタメン

北海道コンサドーレ札幌Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestEHF
1
菅野孝憲
2
髙尾瑠
15
家泉怜依
47
西野奨太
3
パク・ミンギュ
27
荒野拓馬
33
近藤友喜
8
深井一希
7
スパチョーク
6
高嶺朋樹
71
白井陽斗
1
徳重健太
29
福島隼斗
44
森山公弥
37
石尾崚雅
25
吉田晴稀
8
深澤佑太
13
堀米勇輝
24
甲田英將
28
前田凌佑
40
杉森考起
17
村上悠緋

4-2-3-1

EHFAway team crest

HCS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 柴田慎吾

EHF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 青野慎也

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

HCS
-直近成績

ゴールを許す
8/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

EHF
-直近成績

ゴールを許す
4/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

HCS

直近の 5 試合

EHF

1

Win

3

引分け

1

Win

5

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

