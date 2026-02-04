明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場するサンフレッチェ広島の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
サンフレッチェ広島｜最新試合予定・放送局
サンフレッチェ広島｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|大迫 敬介
|GK
|21
|田中 雄大
|GK
|38
|ヒル 袈依廉
|GK
|43
|小川 煌
|広島ユース／トップ昇格
|GK
|99
|大内 一生
|松本／新加入
|DF
|3
|山﨑 大地
|DF
|4
|荒木 隼人
|DF
|13
|新井 直人
|DF
|15
|中野 就斗
|DF
|16
|志知 孝明
|福岡／復帰
|DF
|19
|佐々木 翔
|DF
|33
|塩谷 司
|DF
|37
|キム ジュソン
|MF
|6
|川辺 駿
|MF
|14
|松本 泰志
|浦和／新加入
|MF
|18
|菅 大輝
|MF
|24
|東 俊希
|MF
|25
|茶島 雄介
|MF
|30
|トルガイ アルスラン
|MF
|32
|越道 草太
|MF
|35
|中島 洋太朗
|MF
|40
|小原 基樹
|新潟／復帰
|MF
|45
|小林 志紋
|広島ユース／トップ昇格
|FW
|9
|ジャーメイン 良
|FW
|10
|鈴木 章斗
|湘南／新加入
|FW
|11
|加藤 陸次樹
|FW
|17
|木下 康介
|FW
|23
|鮎川 峻
|大分／復帰
|FW
|39
|中村 草太
|FW
|41
|前田 直輝
サンフレッチェ広島戦のおすすめ視聴方法
サンフレッチェ広島が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
