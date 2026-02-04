明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場するサンフレッチェ広島の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

サンフレッチェ広島｜最新試合予定・放送局

サンフレッチェ広島｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos 背番号 選手名 備考 GK 1 大迫 敬介 GK 21 田中 雄大 GK 38 ヒル 袈依廉 GK 43 小川 煌 広島ユース／トップ昇格 GK 99 大内 一生 松本／新加入 DF 3 山﨑 大地 DF 4 荒木 隼人 DF 13 新井 直人 DF 15 中野 就斗 DF 16 志知 孝明 福岡／復帰 DF 19 佐々木 翔 DF 33 塩谷 司 DF 37 キム ジュソン MF 6 川辺 駿 MF 14 松本 泰志 浦和／新加入 MF 18 菅 大輝 MF 24 東 俊希 MF 25 茶島 雄介 MF 30 トルガイ アルスラン MF 32 越道 草太 MF 35 中島 洋太朗 MF 40 小原 基樹 新潟／復帰 MF 45 小林 志紋 広島ユース／トップ昇格 FW 9 ジャーメイン 良 FW 10 鈴木 章斗 湘南／新加入 FW 11 加藤 陸次樹 FW 17 木下 康介 FW 23 鮎川 峻 大分／復帰 FW 39 中村 草太 FW 41 前田 直輝

サンフレッチェ広島戦のおすすめ視聴方法

サンフレッチェ広島が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

