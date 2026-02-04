Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
hiroshima-sasaki-202512(C)Getty Images
Yuta Tokuma

サンフレッチェ広島 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場するサンフレッチェ広島の2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場するサンフレッチェ広島の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

サンフレッチェ広島｜最新試合予定・放送局

V・ファーレン長崎 対 サンフレッチェ広島
BS10
サンフレッチェ広島 対 ファジアーノ岡山
広島ホームテレビ
セレッソ大阪 対 サンフレッチェ広島
サンフレッチェ広島 対 京都サンガF.C.
サンフレッチェ広島 対 ジョホールダルルタジムFC
サンフレッチェ広島｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1大迫　敬介 
GK21田中　雄大 
GK38ヒル　袈依廉 
GK43小川　煌広島ユース／トップ昇格
GK99大内　一生松本／新加入
DF3山﨑　大地 
DF4荒木　隼人 
DF13新井　直人 
DF15中野　就斗 
DF16志知　孝明福岡／復帰
DF19佐々木　翔 
DF33塩谷　司 
DF37キム　ジュソン 
MF6川辺　駿 
MF14松本　泰志浦和／新加入
MF18菅　大輝 
MF24東　俊希 
MF25茶島　雄介 
MF30トルガイ　アルスラン 
MF32越道　草太 
MF35中島　洋太朗 
MF40小原　基樹新潟／復帰
MF45小林　志紋広島ユース／トップ昇格
FW9ジャーメイン　良 
FW10鈴木　章斗湘南／新加入
FW11加藤　陸次樹 
FW17木下　康介 
FW23鮎川　峻大分／復帰
FW39中村　草太 
FW41前田　直輝 

サンフレッチェ広島戦のおすすめ視聴方法

サンフレッチェ広島が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

