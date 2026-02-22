ザルツブルクの北野颯太がLASK戦で今シーズン5点目をマークした。

22日に行われたオーストリア・ブンデスリーガ第20節でザルツブルクは敵地でLASKと対戦。北野は中盤の右サイドで先発出場した。

良い試合の入りを見せたザルツブルクが早々に試合を動かす。6分にケリム・アライベゴヴィッチが左足でミドルシュートを叩き込んでチームに先制点をもたらす。さらにその4分後、カリム・コナテが個人技からシュートをニアサイドに流し込んでザルツブルクにリードをもたらす。

反撃に出るホームのLASKは、18分にサーシャ・カライジッチが放ったシュートは相手DFに当たってゴールに吸い込まれた。それでも、37分にザルツブルクがリードを取り戻す。アライベゴヴィッチが右サイドから走りこむ北野にパスを送ると、同選手は角度のないところからファーサイドにシュートを突き刺してチーム3点目をマーク。なお、この得点は北野にとって昨年11月以来となる今シーズン5得点目となった。

後半に入っても試合をコントロールするザルツブルクは、64分にコナテがこの日2点目。右サイドからのCKをニアサイドでヘディングで合わせてネットを揺らす。さらに、後半アディショナルタイムにはダミル・レジッチが左足で弧を描くシュートをファーサイドに沈めてチーム5点目を挙げる。

試合はこのまま終わり、北野が得点を挙げたザルツブルクが5-1でLASKに圧勝した。