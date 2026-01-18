アフリカ杯MVPのマネ、決勝での振る舞いが称賛呼ぶ。判定に不満のチームメイトたちを呼び戻し「勝利に導く男」

セネガル代表のFWサディオ・マネがアフリカ・ネーションズカップの最優秀選手に選出された。

セネガルは18日、アフリカ・ネーションズカップ決勝でモロッコと対戦。スコアレスのまま延長戦に突入すると、延長戦でパプ・グエイェがゴールを挙げてセネガルが1-0と勝利している。

また、注目を集めたのは90分終了間際の出来事。モロッコにVARでPKが与えられると、セネガル指揮官は判定に不満を示し、選手たちをロッカールームに引き上げさせた。だが、主将のマネはピッチに残り、最終的には残りの選手たちを説得してピッチに戻らせることに成功。GKエドゥアール・メンディはブラヒム・ディアスのパネンカをキャッチし、その後の劇的な展開へと結びついた。

元モロッコ代表のハッサン・カシュルールは『E4』でマネの行いを称賛している。

「彼はロッカールームに戻り、選手たちを呼び戻した。それが彼が偉大な人物であることを示している。アフリカのサッカーは負けつつあり、世界のサッカーも負けていた。サディオ・マネこそが、彼らを再び勝利に導く男だった」

また、元ナイジェリア代表FWエファン・エコク氏は「PKの判定は甘かった」としつつ、セネガル選手の対応については「アフリカサッカーにとって良い印象を与えない。そんなこと（ピッチを去ること）は許されない。どんなに憤慨しても、審判とルールに（決定を）委ねるしかない…同情はするが、これは良い姿勢とは言えない」と話した。