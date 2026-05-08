RIZIN.53の対戦カード・試合順｜平本蓮が皇治と復帰戦

格闘技イベント「RIZIN.53」が、5月10日(日)に開催される。
本記事では、平本蓮が皇治との復帰戦に臨む「RIZIN.53」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。
RIZIN.53｜開催概要
「RIZIN.53」は5月10日(日)、GLION ARENA KOBE(兵庫県神戸市)で開催される。
11試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。
|項目
|内容
|大会名
|RIZIN.53
|開催日
|2026年5月10日(日)
|開場
|12:00
|開始
|14:00
|オープニングファイト
|11:30〜
|会場
|GLION ARENA KOBE
|試合数
|全15試合予定
RIZIN.53｜対戦カード
「RIZIN.53」は、11試合を実施予定(その他オープニングファイト4試合)。
メインカード(第11試合)はライト級タイトルマッチのイルホム・ノジモフ vs. ルイス・グスタボとなっている。第10試合では、平本蓮と皇治が対戦する。
メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。
|試合順
|対戦カード
|第11試合
|イルホム・ノジモフ vs. ルイス・グスタボ
|第10試合
|平本蓮 vs. 皇治
|第9試合
|高木凌 vs. リー・カイウェン
|第8試合
|太田忍 vs. 金太郎
|第7試合
|ケイト・ロータス vs. ケイティ・ペレス
|第6試合
|雑賀“ヤン坊”達也 vs. 宇佐美正パトリック
|第5試合
|松嶋こよみ vs. ライアン・カファロ
|第4試合
|ダイキ・ライトイヤー vs. 梅野源治
|第3試合
|ジョリー vs. 児玉兼慎
|第2試合
|飴山聖也 vs. 平本丈
|第1試合
|中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス
|OPENING 4
|濱口奏琉 vs. 砂田華杜
|OPENING 3
|勇志 vs. 麻太郎
|OPENING 2
|上田樹那 vs. 北野ヒナタ
|OPENING 1
|祥汰 vs. 須藤智也
※対戦カードは変更になる可能性あり。
RIZIN.53｜視聴方法
2026年5月10日(日)に行われる「RIZIN.53」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。
- ABEMA：PPV配信（1,100円キャッシュバックキャンペーンあり）
- U-NEXT：PPV配信（初回登録で600ポイント配布）
- スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
- RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
- RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）
PPVチケット価格、配信プラットフォーム
|配信日時
|PPVチケット料金(税込)
|プラットフォーム
|お得情報
|5/10(日)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
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|5/10(日)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
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|5/10(日)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
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|5/10(日)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|RIZIN LIVE
|全試合をリアルタイム生配信！
RIZIN LIVE公式Xによる問合わせ対応
|5/10(日)
14:00〜
|¥6,000
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください