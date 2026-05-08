RIZIN.53の対戦カード・試合順｜平本蓮が皇治と復帰戦

格闘技イベント「RIZIN.53」が、5月10日(日)に開催される。

本記事では、平本蓮が皇治との復帰戦に臨む「RIZIN.53」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。

RIZIN.53｜開催概要

「RIZIN.53」は5月10日(日)、GLION ARENA KOBE(兵庫県神戸市)で開催される。

11試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。

項目 内容 大会名 RIZIN.53 開催日 2026年5月10日(日) 開場 12:00 開始 14:00 オープニングファイト 11:30〜 会場 GLION ARENA KOBE 試合数 全15試合予定

RIZIN.53｜対戦カード

「RIZIN.53」は、11試合を実施予定(その他オープニングファイト4試合)。

メインカード(第11試合)はライト級タイトルマッチのイルホム・ノジモフ vs. ルイス・グスタボとなっている。第10試合では、平本蓮と皇治が対戦する。

メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。

試合順 対戦カード 第11試合 イルホム・ノジモフ vs. ルイス・グスタボ 第10試合 平本蓮 vs. 皇治 第9試合 高木凌 vs. リー・カイウェン 第8試合 太田忍 vs. 金太郎 第7試合 ケイト・ロータス vs. ケイティ・ペレス 第6試合 雑賀“ヤン坊”達也 vs. 宇佐美正パトリック 第5試合 松嶋こよみ vs. ライアン・カファロ 第4試合 ダイキ・ライトイヤー vs. 梅野源治 第3試合 ジョリー vs. 児玉兼慎 第2試合 飴山聖也 vs. 平本丈 第1試合 中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス OPENING 4 濱口奏琉 vs. 砂田華杜 OPENING 3 勇志 vs. 麻太郎 OPENING 2 上田樹那 vs. 北野ヒナタ OPENING 1 祥汰 vs. 須藤智也

※対戦カードは変更になる可能性あり。

RIZIN.53｜視聴方法

2026年5月10日(日)に行われる「RIZIN.53」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください