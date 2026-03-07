RIZIN.52の対戦カード・試合順・日程・中継予定

格闘技イベント「RIZIN.52」が3月7日(土)、有明アリーナで開催される。
RIZIN.52｜日程
「RIZIN.52」は3月7日(土)に有明アリーナで開催。開場は12:30、イベント開始は14:00を予定している。
試合は全部で12試合が行われる。試合順と対戦カードは以下の通りだ。
対戦カード
|試合順
|対戦カード
|ルール / 階級
|第12試合
|秋元強真 vs. パッチー・ミックス
|MMA：5分3R（66.0kg）
|第11試合
|ルイス・グスタボ vs. 桜庭大世
|MMA：5分3R（71.0kg）
|第10試合
|高木凌 vs. 木村柊也
|MMA：5分3R（66.0kg）
|第9試合
|ビクター・コレスニック vs. 相本宗輝
|MMA：5分3R（66.0kg）
|第8試合
|大島沙緒里 vs. ケイト・ロータス
|MMA：5分3R（49.0kg）
|第7試合
|伊藤裕樹 vs. カルロス・モタ
|MMA：5分3R（59.0kg）
|第6試合
|所英男 vs. 鹿志村仁之介
|MMA：5分3R（61.0kg）
|第5試合
|キム・ギョンピョ vs. 矢地祐介
|MMA：5分3R（71.0kg）
|第4試合
|佐藤将光 vs. ジョン・スウィーニー
|MMA：5分3R（61.0kg）
|第3試合
|征矢貴 vs. トニー・ララミー
|MMA：5分3R（57.0kg）
|第2試合
|新井丈 vs. イ・ジョンヒョン
|MMA：5分3R（57.0kg）
|第1試合
|NOEL vs. イ・ボミ
|MMA：5分3R（49.0kg）
|中止
|カルシャガ・ダウトベック vs. 福田龍彌
|-
RIZIN.52｜中継予定
「RIZIN.52」は、ネット配信が『U-NEXT』『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』でPPV形式にてライブ配信される。テレビ放送は衛星放送の『スカパー！』が生中継を担当し、地上波での放送予定はない。
ネット配信のPPVチケット価格は各サービス共通で、前売が税込5,500円、当日が税込6,000円、アーカイブが税込4,400円。一方、スカパー！は前売・当日ともに税込6,000円となっている。
放送・配信局一覧
|放送・配信局
|中継予定
|U-NEXT(PPV購入に使える600ポイント付与あり)
|ライブ配信/アーカイブ配信
|ABEMA(条件達成で1,100円キャッシュバック)
|ライブ配信/アーカイブ配信
|RIZIN 100 CLUB
|ライブ配信/アーカイブ配信
|RIZIN LIVE
|ライブ配信/アーカイブ配信
|スカパー！
|生中継/録画放送
RIZIN.52のおすすめ視聴方法
「RIZIN.52」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。
U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。このポイントを使うことで、実質4900円で視聴することができる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで1,100円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。
【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！
『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。
【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！
ABEMAでは、「RIZIN.52」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると1,100円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。
まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。
キャッシュバックの適用条件は以下の通り。
①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)
②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続
③対象期間内にABEMAの「RIZIN.52」のPPVチケットを購入した方
④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方
⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方
※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。