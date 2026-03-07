Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
RIZIN.52U-NEXT
U-NEXTでRIZIN.52をお得に視聴！実質4900円で視聴可能
Yuta Tokuma

RIZIN.52の対戦カード・試合順・日程・中継予定

RIZIN.52の対戦カードや試合順、中継予定を紹介。

無料体験登録でPPVがお得に

U-NEXT

RIZIN.51はU-NEXTで全試合ライブ配信！

無料トライアル登録でPPVに使える600ポイントをプレゼント！

U-NEXT無料体験登録でお得に視聴

PPVに使えるポイントがもらえる

無料体験登録

格闘技イベント「RIZIN.52」が3月7日(土)、有明アリーナで開催される。

U-NEXTでRIZIN.52をお得に視聴！実質4900円で視聴可能今すぐ登録

本記事では、「RIZIN.52」の日程をはじめ、対戦カードや試合順、。

RIZIN.52｜日程

「RIZIN.52」は3月7日(土)に有明アリーナで開催。開場は12:30、イベント開始は14:00を予定している。

試合は全部で12試合が行われる。試合順と対戦カードは以下の通りだ。

対戦カード

試合順対戦カードルール / 階級
第12試合秋元強真 vs. パッチー・ミックスMMA：5分3R（66.0kg）
第11試合ルイス・グスタボ vs. 桜庭大世MMA：5分3R（71.0kg）
第10試合高木凌 vs. 木村柊也MMA：5分3R（66.0kg）
第9試合ビクター・コレスニック vs. 相本宗輝MMA：5分3R（66.0kg）
第8試合大島沙緒里 vs. ケイト・ロータスMMA：5分3R（49.0kg）
第7試合伊藤裕樹 vs. カルロス・モタMMA：5分3R（59.0kg）
第6試合所英男 vs. 鹿志村仁之介MMA：5分3R（61.0kg）
第5試合キム・ギョンピョ vs. 矢地祐介MMA：5分3R（71.0kg）
第4試合佐藤将光 vs. ジョン・スウィーニーMMA：5分3R（61.0kg）
第3試合征矢貴 vs. トニー・ララミーMMA：5分3R（57.0kg）
第2試合新井丈 vs. イ・ジョンヒョンMMA：5分3R（57.0kg）
第1試合NOEL vs. イ・ボミMMA：5分3R（49.0kg）
中止カルシャガ・ダウトベック vs. 福田龍彌-

U-NEXTでRIZIN.52をお得に視聴！実質4900円で視聴可能今すぐ登録

RIZIN.52｜中継予定

「RIZIN.52」は、ネット配信が『U-NEXT』『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』でPPV形式にてライブ配信される。テレビ放送は衛星放送の『スカパー！』が生中継を担当し、地上波での放送予定はない。

ネット配信のPPVチケット価格は各サービス共通で、前売が税込5,500円、当日が税込6,000円、アーカイブが税込4,400円。一方、スカパー！は前売・当日ともに税込6,000円となっている。

放送・配信局一覧

放送・配信局中継予定
U-NEXT(PPV購入に使える600ポイント付与あり) ライブ配信/アーカイブ配信 
ABEMA(条件達成で1,100円キャッシュバック) ライブ配信/アーカイブ配信 
RIZIN 100 CLUBライブ配信/アーカイブ配信
RIZIN LIVEライブ配信/アーカイブ配信
スカパー！生中継/録画放送

U-NEXTでRIZIN.52をお得に視聴！実質4900円で視聴可能今すぐ登録

RIZIN.52のおすすめ視聴方法

「RIZIN.52」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。このポイントを使うことで、実質4900円で視聴することができる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで1,100円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

U-NEXTでRIZIN.52をお得に視聴！実質4900円で視聴可能今すぐ登録

【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、「RIZIN.52」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると1,100円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)
②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続
③対象期間内にABEMAの「RIZIN.52」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方
⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

ABEMAでRIZIN.52を視聴！お得な1,100円キャッシュバック実施中キャッシュバックを適用

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。

0