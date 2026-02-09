リヴァプール加入内定の20歳レンヌDF、左肩重傷で今後手術か…仏メディアが報道。今季終了の可能性も

スタッド・レンヌのジェレミー・ジャケが今後手術を受ける可能性がある。

今冬の移籍市場で去就に大きな注目を集めたジャケ。下部組織時代から在籍するレンヌで活躍する20歳の同選手に対してはチェルシーからの関心が届く中、リヴァプールが総額6000万ポンド（約128億円）もの移籍金を支払って争奪戦を制し、今夏の獲得を決めている。

リヴァプール移籍が決まってから約1週間後に行われたリーグ・アンのRCランス戦に出場したジャケだが、この試合の後半に左肩を負傷。そのままプレー続行不可となった同選手の状態について、試合後にレンヌのハビブ・ベイェ監督は「間違いなくかなりの重傷だ」と明かしていた。

そんなジャケだが、どうやら手術を受けることになりそうだ。フランス『レキップ』によると、負傷から完全に回復するためには手術が必要なようで長期離脱は免れない様子。仮に保存療法を選んだ場合でも復帰までに長期間を必要とするため、先週末のRCランス戦が同選手にとってレンヌでのラストゲームになった可能性がある。

ジャケの復帰までにどの程度の期間が必要かは現段階で定かではないが、長引くようであれば今夏のプレシーズンにも影響を与える可能性があると予想されている。