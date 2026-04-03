石丸伸二参戦！恋愛病院はどこで見られる？配信視聴方法まとめ

ABEMAは2026年4月2日から、オリジナル恋愛番組『恋愛病院』で配信する。

本記事では、『恋愛病院』の放送配信予定、視聴方法を紹介する。

恋愛病院｜概要・テレビ放送/ネット配信予定

『恋愛病院』はABEMAが配信するオリジナル恋愛番組。仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組となっている。本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）らだ。

『恋愛病院』は全6回の配信が予定されており、第1回は4月2日22:00から配信される。ネット『ABEMA』が独占無料生中継。このため、その他のプラットフォームによるテレビ放送・ネット配信は行われない。

『恋愛病院』参加者

＜男性参加者＞

しんじ（石丸伸二/43歳）

ひでお（石黒英雄/37歳）

まさかつ（雫石将克/32歳）

ゆうと（小泉勇人/30歳）りゅうせい（桑田龍征/40歳）

＜女性参加者＞

あさ（神谷明采/25歳）

いずみ（千間泉実/33歳）

エリナ（平川愛里菜/33歳）

なつこ（辰巳奈都子/38歳）

はるか（池田陽花/30歳）

恋愛病院のおすすめ視聴方法は？

恋愛病院は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムでは音楽ライブだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

ABEMAプレミアム登録手順

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」プランは月額680円(税込)～。

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